Doktorlar, Kovid-19'un Hindistan ve İngiltere'de tespit edilen varyantlarını karşılaştırdı

İskoçya'da Kovid-19 geçiren hastaların verilerini analiz eden bilim insanları, virüsün Hindistan'da tespit edilen varyantının İngiltere'de tespit edilene göre daha tehlikeli olduğu sonucuna vardı. İlgili çalışma, The Lancet tıbbi dergisinde yayınlandı.

Elde edilen verilere göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hint varyantına yakalanan kişilerin hastanelik olma riski, İngiliz varyantına yakalananlara göre iki kat daha yüksek.

Yazıda, aşılamanın, Kovid-19'un bulaşma riskini azaltmak için etkili bir yöntem olduğu kaydedildi. Ayrıca aşılamanın, İngiliz varyantına karşı daha iyi koruduğu vurgulandı.

Araştırma için İskoçya Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu bilgiler kullanıldı.

Kovid-19'un Hindistan'da tespit edilen ve B.1.617 adını alan vartantı, çifte mutasyonla biliniyor.