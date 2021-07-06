'Koronavirüs aşıları Lambda varyantı için etkisiz kalabilir'

Bilim insanları, 'olağandışı mutasyonlar' içeren Lambda varyantının bulaş hızının çok yüksek olduğunu ve virüsün aşılara direnç gösterebileceğini açıkladı.

İlk olarak Peru'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın dört bir tarafına yayılan Lambda varyantı, salgına ilişkin endişeleri artırıyor.

Lambda varyantının 'olağandışı mutasyonlar' içerdiğini belirten bilim insanları, virüsün bu yüzden daha hızlı yayıldığını ve aşıların etkisiz kalabileceğini belirtiyor.

Yapılan son araştırmalara göre, Lambda varyantının bulaşıcılık hızı, Delta, Alfa ve Gama mutasyonlarından daha fazla.

Şili Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Perşembe günü yayınladıkları çalışmada, Lambda varyantında bulunan mutasyonların bulaşı hızlandırdığını ve nötralize edici antikorları azalttığını belirtti.

Lima'daki Cayetano Heredia Üniversitesi'nden moleküler biyolog Pablo Tsukayama, 'Lambda suşunun bulaşma oranının diğer varyantlardan daha yüksek olduğunu' söyledi.

İngiltere'nin Wellcome Sanger Enstitüsü'ndeki Kovid-19 Genomik Girişimi'nden yapılan açıklamada ise, Lambda varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında olağandışı bir mutasyon dizisine sahip olduğunu vurgulandı.

Filipinler'de hükümetin aşı konseyinde yer alan bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Rontgene Solante, CNN'e yaptığı açıklamada, "Son derece bulaşıcı bir varyant, vakaların ve hastaneye yatışların artmasından bu sorumlu olacaktır. Risk grubunda olanlar için de daha yüksek ölüm riski anlamına gelebilir" diye konuştu.

Geçen sene 27 Aralık'ta Peru'da baş gösteren Lambda varyantı şu anda 29 ülkeye yayılmış durumda. Söz konusu 29 ülkenin yedisi Latin Amerika'da yer alıyor. Peru'da, vakaların yüzde 82'sini Lambda varyantı oluştururken, Şili'de de vakaların üçte birinde görüldü.

'Gözlem altında olanlar' kategorisine alınmıştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lambda varyantını yaklaşık bir hafta önce "gözlem altında olanlar" kategorisine aldı.

DSÖ Viral Hastalıklar Uzmanı Dr. Jairo Méndez-Rico, Deutche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Lambda varyantının daha agresif olduğuna dair bir kanıt yok. Daha yüksek bir enfeksiyon oranı olasılığı olmasına rağmen, Gama veya Delta varyantları ile karşılaştırmak için henüz yeterince güvenilir çalışmalarımız bulunmuyor" demişti.