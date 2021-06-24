Pfizer, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranını açıkladı

Pfizer'ın İsrail tıbbi direktörü, BioNTech ile ortak ürettikleri ve Türkiye'de de uygulanan koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu söyledi.

BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin'in, Pfizer ile birlikte ürettikleri aşının koronavirüsün Delta varyantına karşı etkili olduğunu açıklamasının ardından İsrail'den de aşının etkililiğine dair yeni bilgiler geldi.

Pfizer'ın İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, yerel yayın organı Army Radio'ya yaptığı açıklamaya göre laboratuvar araştırmaları ve Delta varyantının İngiliz varyantını geçtiği yerlerden elde edilen veriler, aşının hastalığı önlemede yaklaşık yüzde 90 etkili olduğunu gösterdi.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'endişe verici' olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden korkuluyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan halk sağlığı bölümünün başındaki Sharon Alroy- Preis ise dünyanın en hızlı aşı kampanyalarından birini yürüten ve maske zorunluluğunu kaldıran ilk ülkelerden olan İsrail'de aşının Delta karşısındaki etkililiğini ölçmek için henüz yeterli veri olmadığını söyledi. Alroy- Preis 200'e yakın Delta varyantı vakasının incelendiğini, veri toplamaya devam ettiklerini belirtti.