Fransa'dan 'Delta varyantı' önlemi: Aşı ve sağlık kartı zorunluluğu gelebilir

Fransa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı vakalarının artmasıyla birlikte hükümet yeni önlemler planlamaya başladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Meclis'teki grup başkanlarına yazdığı mektupta, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulamasını teklif etti.

Mektubu geçen hafta perşembe günü grup başkanlarına gönderdiği öğrenilen Castex'in, konuyla ilgili yazılı yanıt beklediği ifade edildi.

Başbakan Castex, "Fransızlara bir kez daha zorlu kısıtlamalar getirmekten kaçınmak için yeni önlemler gerekiyor" açıklamasıyla parti grup başkanlarına çağrıda bulundu.

Castex'in önerdiği önlemler arasında 'aşı zorunluluğu' ve Kovid-19 hastası olanlar için 'izolasyon zorunluluğu' getirmek olduğu belirtildi.

Başbakan'ın önerdiği diğer önlemler ise; negatif test, iyileşme belgesi veya aşı sertifikasını tescilleyen ve belirli yerlere erişim imkanı sağlayan bir sağlık kartı uygulaması başlatmak olduğu belirtiliyor.