Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı: Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları aşı olmaya çağırdı.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım."
Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021
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