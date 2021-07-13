Rusya'da aşılanan kişi sayısı 28 milyonu aştı

Halk sağlığı ile ilgili bir forumda konuşan Yejlova, ülkede 28.6 milyondan fazla kişinin aşılandığını ifade etti.

Pandeminin en yüksek günlük can kaybı

Rusya’da son 24 saatte 24 bin 702 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 5 milyon 833 bin 175 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 780 arttı. Bu, pandemi boyunca kaydedilen en yüksek günlük can kaybı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 144 bin 492’ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 19 bin 566 artışla 5 milyon 236 bin 214’e yükseldi.

Kremlin: Fransa’daki gibi tedbirlerin artırılması ihtimal dahilinde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüsle mücadelede Fransa’dakine benzer şekilde tedbirlerin artırılabileceğini ifade etti.

Peskov, pandemiyle mücadele için bu tür tedbirlerin alternatifsiz olabileceğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, doktorlar ve hastanelerde çalışanlar için aşı zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı.

Kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinde zorunlu hale gelecek sağlık kartı uygulamasının, ayrıca tren ve uçaklarda da mecburi olacağını aktaran Macron, sadece aşı olmuş kişiler ile son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu olanların bu mekanlara girebileceğini vurgulamıştı.