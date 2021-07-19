Rusya’da yeni aşının klinik araştırmasına başlandı

Rusya Federal Tıbbi ve Biyolojik Ajansı (FMBA) tarafından geliştirilen Rusya’nın yeni Kovid-19 aşısının klinik araştırmasına başlandığı belirtildi.

FMBA’den Sputnik’e yapılan açıklamada, "Federal Tıbbi ve Biyolojik Ajansı, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi için altbirim rekombinant aşının 1. ve 2. klinik araştırma aşamaları için Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan resmi izin aldı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, haziran ayında biten klinik öncesi araştırma sonucu aşının güvenliği, bağışıklığı kazandırma ve koruma sağlama yeteneğinin kanıtlandığı kaydedilirken, "Klinik araştırma, 19 Temmuz 2021’den itibaren yapılacak" dendi.

Araştırmaya yaşları 18 ilâ 60 arasında değişen 200 kişinin katılacağı belirtildi.

Yeni teknolojik platform temelinde geliştirilen aşı öncelikle, hedef olarak virüsün mutasyonlara en az duyarlı olan koruyucu proteinlerini kullanan hücresel bağışıklığın geliştirilmesini amaçlıyor.