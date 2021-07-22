Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisi belli oldu: İki doz şart

İngiltere'de yapılan araştırmada, Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisi ölçüldü. Buna göre, ilk doz yüzde 36 koruma sağlarken, ikinci dozda oran yüzde 88'e çıkıyor.

İngiltere'de 19 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, Pfizer-BioNTech ile AstraZeneca aşılarının Delta varyantına karşı gerçek hayattaki koruma oranlarını ölçtü. Araştırmada, her iki aşının da tek dozunun Delta'ya karşı yeterince etkili olmadığı ancak koruma sağladığı tespit edildi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun, Delta varyantının hakim virüs haline geldiği ülkedeki son vakalar ile aşılanma verileri üzerinden gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, Pfizer/BioNTech aşısının tek dozu Delta varyantına karşı yüzde 36, iki dozu ise yüzde 88 oranında etkili. AstraZeneca aşısının tek dozu ise Delta'ya karşı yüzde 30, iki dozu ise yüzde 67 oranında etkili.

Pfizer's COVID-19 vaccine works very well against the Delta variant — but only after 2 doses https://t.co/rwuqJ80NlF — Science Insider (@SciInsider) July 21, 2021

​Duvar'ın aktardığına göre, araştırmada, her iki aşının ilk ortaya çıkan korona virüsü olup bugün 'Alpha' olarak adlandırılan türe karşı etkileri de ölçüldü. Buna göre, Alpha enfeksiyonları karşısında Pfizer/BioNTech aşısının iki dozu yüzde 93.7, AstraZeneca aşısının iki dozu ise yüzde 74.5 oranında koruma sağlıyor.

Araştırmacılar, bu verilerden yola çıkarak aşıların her iki dozunu da yaptırmanın önemine dikkat çekti. Özellikle altta yatan hastalıkları bulunan kesimlerin iki dozu birden yaptırmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Korona virüsünün ilk türüne göre daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantı şu an birçok ülkedeki salgında hâkim virüs türü haline gelmiş durumda.