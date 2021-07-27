Sağlık Bakanı Koca, aşıyla ilgili son sayıları paylaştı: İlk dozunu henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Temmuz'da toplamda 1 milyon 367 bin 872 doz aşı yapıldığını bildirdi. Bakan Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407’e indiğini söyledi.