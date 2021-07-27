Sağlık Bakanı Koca, aşıyla ilgili son sayıları paylaştı: İlk dozunu henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili son bilgileri paylaştı.
Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi."
AŞIDA 26 TEMMUZ: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2021
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