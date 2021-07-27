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    Çin: Salgınının kökenini bulmak için ABD'nin Fort Detrick laboratuvarı incelensin

    © AFP 2021 / NICOLAS ASFOURI
    Koronavirüs salgını
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    Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ), Kovid-19 salgınının kökenini araştırmak için ABD'nin Maryland eyaletindeki Fort Detrick laboratuvarını incelemesi çağrısında bulundu.

    Xinhua'nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin soruları yanıtladı ve ABD'nin bu konudaki tavrını eleştirdi.

    © AFP 2021 / HECTOR RETAMAL
    Çin'den DSÖ'nün Kovid-19 soruşturmasının ikinci aşamasına izin çıkmadı: 'Bilime aykırı'

    Lician, ABD'ye salgın konusunda şeffaf ve sorumlu bir yaklaşım benimsemesi, en kısa sürede DSÖ uzmanlarını, 1943-1969 yıllarında ABD'nin biyolojik silah programının merkezi konumundaki Fort Detrick laboratuvarına davet ederek Kovid-19'un kaynağının araştırılması için incelemeye izin vermesi çağrısı yaptı.

    Cao, ABD'nin en fazla Kovid-19 vakası görülen ülke olduğuna ve erken aşamada enfekte olanların sayısının yüksekliğine işaret ederek, "Laboratuvarlarda incelemeler yürütülecekse DSÖ Fort Detrick'e gitmelidir." ifadesini kullandı.

    Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenine dair ikinci aşama planını kabul etmeyeceğini bildirmişti.

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakan Yardımcısı Zıng Yişin, Kovid-19'un kökenine dair araştırmanın ikinci aşamasının, virüsün, bir Çin laboratuvarından sızmış olabilme ihtimalinin daha fazla araştırılmasını içermesine "oldukça şaşırdığını", bunun "sağduyu ve bilime aykırı bir söylenti" olduğunu belirterek ikinci aşama planını reddetmişti.

    Araştırmanın ilk aşaması, şubatta sona ermişti

    DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin soruşturmanın ikinci evresinde, Çin'i, daha fazla iş birliği yapmaya çağırmıştı.

    DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Çin'e salgının ilk zamanlarına ilişkin şeffaflığını artırmaya ve virüsün kökenini çözmeye yardımcı olmak için laboratuvarlarına daha fazla erişime izin verme çağrısında bulunmuştu.

    Salgının kökenine dair yapılan araştırmanın ilk aşaması, şubatta sona ermişti.

    DSÖ heyeti Vuhan'a gitmişti

    Daha önce virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılması talebini reddeden Çin, uluslararası baskıların artmasıyla DSÖ heyetinin Vuhan'da incelemeler yapmasına izin vermişti.

    DSÖ, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.

    İnceleme sürecinde bazı heyet üyeleri, Çinli yetkililerin salgının başındaki ilk vakalarla ilgili kendi hazırladıkları özetleri ve veri analizlerini kendilerine verdiğini, ancak ham bilgileri paylaşmayı reddettiğini açıklamıştı.

    Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsünde de incelemeler yapmıştı.

    2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

    Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan, karşı iddialar ortaya atmıştı.

    Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

    Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

    Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

    Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa, yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

    Etiketler:
    DSÖ, ABD, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Çin
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