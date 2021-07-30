Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 3 doz aşımızı olduk, hastalanmadık

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, büyükşehirler ile Doğu ve Güneydoğu illerinde hastanelerde yatıp, aşısız olanların sayısının daha fazla olduğunu söyledi. İlhan, kendi ailesinden örnek vererek, "Ben 3 doz aşımı oldum, 80 yaşındaki annem de 3. dozunu oldu. 17 yaş grubu açılınca 17 yaşındaki oğlum da 1. doz aşısını oldu ve hastalanmadık" dedi.