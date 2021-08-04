Prof. Dr. Yıldız: Vaka sayısının 100 binde 100'ler civarına çıkabileceğine dair endişelerimiz arttı

Prof. Dr. Yıldız, “Hem kısıtlamaların kaldırılmış olması hem de yaz aylarında insan hareketliliğinin artmış olmasıyla tatil bölgelerinde yoğunluk çok arttı. İnsanlar dışarıda daha çok bir araya gelmeye başladı. Tüm bunlar son bayram tatilinin etkisiyle vaka sayısının 100 binde 100'ler civarına çıkabileceğine dair endişelerimizi artırdı” dedi.