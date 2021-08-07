Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi, 112 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67.15, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 46.20 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 682 bin 97'si birinci doz, 28 milyon 678 bin 592'si ikinci doz, 5 milyon 496 bin 567'si üçüncü doz olmak üzere 75 milyon 857 bin 256'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

'Aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden günlük Kovid-19 vakalarının olduğu tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız."

Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/e0oUsk1opZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2021

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