Aktör James Franco cinsel taciz suçlamalarını reddeti, NYT aktörün etkinliğini iptal etti

75. Altın Küre Ödülleri'nde 'The Disaster Artist' filmindeki rolüyle 'Sinema Dalında (Müzikal veya Komedi) En İyi Aktör' ödülünü alan James Franco birden fazla kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı. Ünlü aktör katıldığı televizyon programında suçlamaları reddetti. New York Times ise Franco'nun katılacağı bir etkinliği iptal etti.

© REUTERS/ Lucy Nicholson 75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Birden fazla kadına cinsel tacizle suçlanan ABD'li 39 yaşındaki aktör James Franco, suçlamalara Stephen Colbert'in sunucusu olduğu 'The Late Show with Stephen Colbert' adlı programda yanıt verdi.

'TWITTER'DA DUYDUKLARIM DOĞRU DEĞİL'

Franco, "Twitter'da duyduğum şeyler doğru değil. Ama ben ortaya çıkan ve ses çıkarmayı başaran insanları tamamen destekliyorum. Çünkü çok uzun zamandır bir sese sahip değillerdi" dedi

Franco sözlerini "Biliyorsunuz onları herhangi bir şekilde engellemek istemiyorum. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyor ve destekliyorum" şeklinde sürdürdü.

TARTIŞMA ALLY SHEEDY'NİN ATTIĞI TWEETLERLE BAŞLADI

Tartışmalar 'Kahvaltı Kulübü' filmindeki rolüyle bilinen Ally Sheedy'nin pazar günü Franco'nun gecede neden ödül aldığını sorgulayan ve muğlak şekilde suçlayan tweetleri ile başladı.

Geceye katılan ünlü yıldızlar Hollywood'daki cinsel taciz ve tecavüz skandallarını protesto için siyah kıyafetler giymiş ve yakalarına 'Süre Doldu (Time's Up) rozetleri takmıştı.

Sheedy cinsel taciz ya da saldırıya uğrayan kadınların kendi hikayelerini anlatmak için kullandığı 'MeToo' (Ben de) etiketiyle birlikte bir dizi tweet attı.

Sheedy daha sonra sildiği mesajlarda Franco ve 'Mr. Robot' dizisindeki rolüyle de tanınan oyuncu Christian Slater'ı açıkça suçlamadı ancak "Bu adam neden ağırlanıyor? Neden James Franco geceye kabul edildi? Çok fazla söyledim" dedi.

55 yaşındaki aktris sözlerini "Christian Slater ve James Franco Altın Küre'de. Franco ödül kazandı. Lütfen bana neden sinema/televizyon sektöründen ayrıldığımı asla sormayın" şeklinde sürdürdü" diye yazdı.

"Breakfast Club" star Ally Sheedy called out James Franco over his #GoldenGlobes win with the #MeToo https://t.co/TVpUsQgLue pic.twitter.com/JNcC4zH4um — Marlow Stern (@MarlowNYC) January 8, 2018

'GÜNLÜK 100 DOLARA İKİ FİLMİNDE TAMAMEN ÇIPLAK SAHNELERDE OYNAMAMIN KONTRAT İMZALADIĞIM İÇİN SÖMÜRÜ OLMADIĞINI SÖYLEDİĞİNİ HATIRLADIN MI?'

​Ardından Franco'nun sahip olduğu oyunculuk okulunun eski öğrencisi olan Sarah Tither-Kaplan adlı oyuncu ve film yapımcısı kadın, Franco'nun kendisine iki filminde tamamen çıplak sahnelerde oynaması için günlük 100 dolar teklif ettiğini öne sürdü.

Tither-Kaplan "Hey James Franco, güzel #timesup rozeti. Birkaç hafta önce bana iki filminde günlük 100 dolara tamamen çıplak sahnelerde oynamamın kontrat imzaladığım için sömürü olmadığını söylediğini hatırladın mı? Bunun süresi doldu!" dedi.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes, remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) January 8, 2018

'BİR OTOMOBİLİN İÇİNDE BAŞIMI AÇIĞA ÇIKARTTIĞIN PENİSİNE DOĞRU İTTİĞİN ZAMANI HATIRLADIM'

© AFP 2017/ Gregor Fischer Deneuve: Erkeğin asılması, baştan çıkarması suç değil

​Aktris Violet Paley ise "Güzel Time's Up rozeti James Franco. Bir otomobilin içinde başımı açığa çıkarttığın penisine doğru ittiğin zamanı ve 17 yaşındaki bir arkadaşımı otel odana çağırdığın bir diğer zamanı hatırlıyorum. Başka bir 17 yaşındaki kıza aynı şeyi yaparken yakalanmandan sonra" ifadelerini kullandı.

Paley diğer mesajında da "Birkaç hafta önce James bana ve birkaç diğer kadına gecikmiş, rahatsız olmuş ve münasip bir telefon özrü teklif etti. Kabul etmem ancak belki 'The Disaster Artist' filminden kazandığı tüm parayı 'Tecavüz, Suistimal ve Ensest Ulusal Ağı'na (RAINN) bağışlarsa başkalarının hayatı kolaylaşır" dedi.

A couple weeks ago, James offered me & a few other girls an overdue, annoyed, convenient phone “apology”. I don’t accept, but maybe some other people’s lives would be made easier if he donated all of his earnings from “The Disaster Artist” to @RAINN01. — Violet Paley (@VioletPaley) January 9, 2018

FRANCO: SHEEDY'E NE YAPTIĞIM KONUSUNDA BİR FİKRİM YOK

Franco, Colbert'e yaptığı açıklamada aktris Sheedy'nin açıklaması hakkında "Ally Sheedy'ye ne yaptığım konusunda bir fikrim yok. Bir off-Broadway oyununda ona yönetmenlik yaptım. Onunla harika vakit geçirmekten başka bir şey yapmadım ve ona tamamen saygım var. Neden üzüldüğünü bilmiyorum" yanıtını verdi.

Franco kendisini suçlayan diğer kadınların ismini kullanamadı ancak "Diğerlerine gelince, bakın, ben hayatımda yaptığım şeylerin sorumluluğunu aldığım için kendimle gurur duydum. Bunu kendi sağlığımı korumak için yapmalıyım. Nerede bir sorun ya da değişiklik yapılması gereken bir şey görsem bunu yaparım" dedi.

Colbert, to his credit, asked James Franco about accusations of sexual misconduct and abuse that were posted on Twitter during the Golden Globes on Sunday. pic.twitter.com/KDITwoJi4w — Dave Itzkoff (@ditzkoff) January 10, 2018

Franco daha önce 2104 yılında Instagram'dan 17 yaşındaki bir İskoç kızı otel odasına çağırdığını kabul etmişti ancak New York yasalarına göre bu eylem suç sayılmamıştı.

​NEW YORK TIMES SUÇLAMALARIN ARDINDAN ETKİNLİĞİ İPTAL ETTİ

New York Times (NYT) gazetesi ise Franco ve kardeşi Dave Franco ile 'The Disaster Artist' filmini tartışacakları bir etkinliği suçlamaların ardından iptal etti.

ABC News'a konuyla ilgili açıklama yapan NYT sözcüsü "Etkinlik filmin yapım sürecini ele alma amaçlıydı. Son suçlamaların etrafındaki tartışmaların ışığında bu doğrultuda ilerlemekten vaz geçtik" dedi.