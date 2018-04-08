Filistinli yapımcı, yönetmen ve oyunculardan İstanbul Film Festivali'ne boykot

Gazete Duvar'ın haberine göre, Filistinli yapımcı, yönetmen ve oyuncular, İstanbul Film Festivali'nin sponsorları arasında ARTISRAEL aracılığıyla İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın da bulunduğu gerekçesiyle, festivalden çekiliyor.
‘İSRAİL, SANATI MEŞRUİYET İÇİN KULLANIYOR'
Daha önce yayımlanan bir mektupla, bu sponsorluktan vazgeçilmesinin istendiği belirtilen açıklamada, "İsrail'in, kültür ve sanatı kendisine meşruiyet sağlamak için bir araç olarak kullandığını biliyoruz. Bu gerçek ve İsrail'e yönelik boykot çağrısı, Roger Waters'tan Ken Loach'a, Judith Butler'dan Elvis Costello'ya, Jean Luc Godard'tan Eyal Sivan'a aralarında Yahudilerin de bulunduğu büyük bir sanatçı ve entelektüel grubu tarafından uzun bir zamandır dillendiriliyor. İKSV yöneticilerinin bu çağrıdan haberdar olmaması zaten mümkün değildi" denildi.
ODEH: SAVAŞ SUÇLARI İŞLEYEN BİR ÜLKEYLE İŞBİRLİĞİNE İNANAMIYORUM
"İKSV çağrımıza uymadı ancak önce Annemarie Jacir'in yönetmenliğini yaptığı ‘Düğün Davetiyesi' (Wajib) filmi festivalden çekildi. Festivale katılması beklenen filmin ekibi seyahatlerini iptal etti. Filmin yapımcısı Ossama Bawardi de konuk olduğu Köprüde Buluşmalar'a aynı gerekçeyle katılmayacağını açıkladı. Ardından, Filistinli yönetmen/yapımcı May Odeh de, İsrail'in sponsorluğu sebebiyle, Köprüde Buluşmalar'a katılmayacağını Facebook sayfasında açıkladı. Odeh, ‘Böyle bir festivalin sponsorluk için savaş suçları işleyen bir ülkeyle işbirliği yaptığına inanamıyorum' diyor.
'GELMEM ÇOK AYIP OLURDU'
Başta İKSV olmak üzere tüm sanat kurumlarına İsrail devletiyle herhangi bir anlaşma yapmamaları, işgale ortak olmamaları çağrımızı tekrar ederken, filmini festivalden çeken sanatçılara da teşekkür ediyor, diğer katılımcıların da Filistinlerle dayanışma adına aynı tavrı göstermesini bekliyoruz. Filistin halkı ve işgal altında yaşayan halklar bu dayanışmanızı unutmayacaktır."
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