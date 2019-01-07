Yılmaz Erdoğan: Biz kavga gürültü peşinde değiliz, öyle şeyler filmlerde olur

Film yapımcılarıyla Mars Cinema Group arasında başlayan gelir dağılımı tartışması devam ediyor.
'SEYİRCİ REKORU KIRARSAK MALİYETİ KURTARABİLİYORUZ'
Erdoğan, film yapma ve sinemada izleme maliyetlerinin arttığını ancak kazancın sabit kaldığını söyledi.
Erdoğan, şunları söyledi:
— Maliyetlerin hepsi arttı bir tek bizim biletten aldığımız pay artmadı. Seyircinin sinemaya gittiğinde ödediği para arttı, her şey arttı ama bir tek bu artmadı. 2014'ten beri kademeli olarak bu yönetim gelince Mars grubuna iş, artık sistem durdu. Seyirci rekoru kırılırsa maliyet kurtarma durumuna geldi ki anlaşılamaz şekilde başa döndük. Gene söylüyorum biz kavga gürültü peşinde değiliz. Seyircinin karşısında olmaz. Öyle şeyler filmlerde olur.
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