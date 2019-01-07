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14:30 07 Ocak 2019
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    Yılmaz Erdoğan

    Yılmaz Erdoğan: Biz kavga gürültü peşinde değiliz, öyle şeyler filmlerde olur

    © Fotoğraf : Twitter
    Kültür & Sanat
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    Yılmaz Erdoğan, Mars Cinema Group ile yaşanan 'patlamış mısırlı bilet kampanyası' tartışmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Sorunun bu hafta içinde çözüleceğine inandığını belirten Erdoğan "Biz kavga gürültü peşinde değiliz. Seyircinin karşısında olmaz. Öyle şeyler filmlerde olur" ifadesini kullandı.

    Film yapımcılarıyla Mars Cinema Group arasında başlayan gelir dağılımı tartışması devam ediyor.

    Cem Yılmaz
    © AA / Erçin Top
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    Yaşanan promosyon krizini değerlendiren Yılmaz Erdoğan, konunun bu çarşamba günü komisyona gireceğini belirtti. Erdoğan, "Bu hafta öyle ya da böyle bu iş netleşir diye düşünüyorum. Çarşamba diye duydum komisyona girecek. Benim gönlümden geçen bizim anlaşmamız ve işimizi yapmamız için illa bizi yasanın zorlamasına gerek yok ama olmuyorsa beklenebilir" dedi.

    'SEYİRCİ REKORU KIRARSAK MALİYETİ KURTARABİLİYORUZ'

    Erdoğan, film yapma ve sinemada izleme maliyetlerinin arttığını ancak kazancın sabit kaldığını söyledi.

    Erdoğan, şunları söyledi:

    — Maliyetlerin hepsi arttı bir tek bizim biletten aldığımız pay artmadı. Seyircinin sinemaya gittiğinde ödediği para arttı, her şey arttı ama bir tek bu artmadı. 2014'ten beri kademeli olarak bu yönetim gelince Mars grubuna iş, artık sistem durdu. Seyirci rekoru kırılırsa maliyet kurtarma durumuna geldi ki anlaşılamaz şekilde başa döndük. Gene söylüyorum biz kavga gürültü peşinde değiliz. Seyircinin karşısında olmaz. Öyle şeyler filmlerde olur.

    Etiketler:
    bilet, gelir, tartışma, Yapımcı, film, sinema, Mars Cinema Group, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Türkiye
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