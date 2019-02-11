'Rusya-Türkiye kültür yılı Moskova’da ‘Truva’ operasıyla açılacak'

© AA / Raşit Aydoğan Rus Büyükelçi Yerhov, Rus-Türk siyasi diyaloğunun benzersiz düzeyine dikkat çekti

Rusya Diplomasi Çalışanları günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yerhov, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışının Moskova’daki Büyük Tiyatro’da ‘Truva’ operasıyla yapılacağını söyledi.

Yerhov, “Bu yıl ikili ilişkilerimiz için özel, hem kültürel işbirliğini yoğunlaştırmamız, hem de turizmi geliştirmemiz gereken karşılıklı kültür ve turizm yılıdır, birçok planımız var. Bu yıl resmi olarak beklendiği üzere Moskova’da, Büyük Tiyatro’da Türkiye’de büyük geni yankı uyandıran ‘Truva’ operasıyla başlayacak” dedi ve şöyle devam etti: “Bunun öncesinde de etkinlikler olacak. Örneğin martta, yılın resmi açılışı yapılmadan önce Türk izleyiciler, daha önce sevdikleri, İstanbul ve Ankara’da konserler verecek olan Aleksandrov Rus Kızılordu Akademik Şarkı ve Dans Topluluğu ile buluşabilecekler.”

Karşılıklı kültür yılı kapsamında birbirinden ilginç birçok etkinliğin düzenleneceğini ve bunun sadece iki ülkenin başkentlerinde yapılmayacağını belirten Yerhov, “Örneğin Kazan ve Moskova’da ünlü Türk şarkıcı Tarkan’ın turnesi olacak. Şubatta Türk piyano ustası Fazıl Say’ın Moskova turnesi planlandı. Yılın kapanış töreninin ise İstanbul’da, Tretyakov Galerisi'nden şaheserlerin sergileneceği Pera Müzesi'nde yapılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Karşılıklı kültür yılı programının açık olacağını ifade eden Yerhov, şöyle konuştu: “Fikirler, öneriler ve girişimler ortaya çıktıkça dikkate alınacak ve karşılıklı kültür yılı programına dâhil edilecek. Heyecan verici tiyatro gösterileri, sergiler ve sirk gösterileri bizi bekliyor.”