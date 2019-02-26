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11:12 26 Şubat 2019
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    Hıncal Uluç

    Hıncal Uluç: Türk sineması ilk Oscar heykelciğini kaldırdığında seni hatırlatacağım bazılarına

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    Kültür & Sanat
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    Sabah yazarı Hıncal Uluç, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmini Netflix'e satan yapımcı Necati Akpınar ve ekibini tebrik etti. Netflix yapımı Roma filminin dün düzenlenen törenden 2 Oscar Ödülü ile döndüğünü hatırlatan Uluç, "Türk sineması ilk Oscar heykelciğini kaldırdığında seni hatırlatacağım, bazılarına" ifadesini kullandı.

    Hıncal Uluç, "Netflix'in gücünü gördünüz mü?" başlığıyla yayımlanan yazısında dün sahiplerini bulan Oscar Ödülleri'ne değindi.

    Oscar Ödül Törenleri
    © REUTERS / Mike Segar
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    Netflix yapımı Roma filminin 'Yabancı Dilde En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' ödüllerini kazandığını hatırlatan Uluç, "Bayan Taback, 25 milyon dolar harcayarak Los Angeles'ın her tarafını 'Roma' afişleriyle donattı. Sayısız parti verdi. Filmi meydanlarda gösterdi. 'Roma' diye kaplanmış çikolatalar dağıtmaya kadar, akla gelecek gelmeyecek her imkanı kullandı. Beyin yıkadı, alenen. Şimdi anladınız mı, bizim durmadan 'Türk sinemasının Oscar Aday Adayı' diye seçip seçip gönderdiğimiz nice film, neden aday bile olamadan geri döndüler, Hollywood'dan?" ifadesini kullandı.

    Uluç şöyle devam etti:

    "Film yapımcılarımızın hangisi Los Angeles gibi parayı hortumla yutan bir pazarda üç kuruşla adını duyurabilir?.

    Kültür Bakanlığımızın yaptığı yardım, Hollywood'da kabak çekirdeği..

    Arkanızda Büyük Stüdyolar olacak ki..

    Derken işte bu Netflix çıktı.. Tarihte ilk kez büyük stüdyolara meydan okuyan şirket..

    Parayı bastıran, düdüğü çaldı gördünüz!.

    Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
    © Fotoğraf : IMDb
    Yapımcı Avşar: Aslında Yılmaz Erdoğan da Organize İşler'in Netflix'e satılması kararından rahatsız
    Şimdi Büyük Stüdyoların pabucu, gidin bakın, ödül töreninin yapıldığı Dolby Tiyatrosu'nun tavanında mı, değil mi?.

    Gelecek Netflix ve onun gibilerin elinde olacak!.

    Yani, hani Türkiye'de olmayan, kapımızdan geçmeyen (Sağlık Bakanlığı adına öyle açıklama yapıldı) Domuz gribinden hastanelere düşen ve benim gibi yarı yoldan dönen BKM Ceosu sevgili dostum Necati Akpınar'ın Organize İşleri Netflix'e vererek, ne kadar büyük bir iş yaptığı da ortaya çıktı.

    Bir tek bir dizi, Yabancı Damat'ın tek bir Yunanistan TV'sinde gösterilmesiyle Türk dizilerine dünya televizyonları nasıl açıldı bir düşünün..

    Şimdi sayısız ülkede, 139 milyon aboneli Netflix ile dünyaya açılan Organize İşler, Türk sinemasına hangi kapıları açacak, varın onu hesaplayın!.

    Yarın Oscar Aday Adayı olacak Türk filminin arkasında Netflix olursa?.

    Roma'nın on dalda aday olmasının arkasındaki Netflix!.

    Yılmaz Erdoğan - Necati Akpınar
    © Fotoğraf : Instagram
    Organize İşler'in yapımcısı Akpınar: Filmi Netflix'e para için satmadık
    Roma'nın En İyi Yabancı Film ve En İyi Yönetmen Ödülü almasını sağlayan Netflix!.

    Ucuz hesapları, anlamsız tartışmaları bırakın..

    Türk sinemasının geleceğine açılan o muhteşem kapıya bakın!.

    Kutlarım Necati.. Ülkem ve sinemam adına da teşekkür ederim.

    Türk sineması ilk Oscar Heykelciğini kaldırdığında seni hatırlatacağım, bazılarına."

    Etiketler:
    sanat, kültür, Oscar, film, BKM, Netflix Türkiye, Netflix, Oscar Ödülleri, Necati Akpınar, Hıncal Uluç, Yılmaz Erdoğan, Türkiye
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