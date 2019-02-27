Cüneyt Arkın, Hakan: Muhafız'da yok

Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin rol aldığı Hakan: Muhafız'ın 2'nci sezon tanıtım filmi yayınlandı. Dizinin Zeynep'i Hazar Ergüçlü'nün, tanıtımda Yeşilçam'ın usta aktörü Cüneyt Arkın ile kamera karşısına geçmesi yeni bir iddiayı doğurdu.

81 yaşındaki usta aktörün ‘Hakan: Muhafız'ın yeni bölümlerinde rol aldığı sanıldı. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'ın Netflix Türkiye'nin Instagram adresine yazdığı mesaj ise usta aktörün sadece tanıtımda yer aldığını ortaya çıkardı.

Betül Arkın, geçen aylarda çekilen ‘Hakan: Muhafız'ın 2. sezon tanıtım videosunun altına, "Keşke Cüneyt Arkın da olsaydı dizide" yorumunu yazdı.