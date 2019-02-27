Oscar kazanan 'Bir Yıldız Doğuyor', Türkiye'de yeniden vizyona girecek

Cooper ile Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı, orijinal ismi "A Star is Born" olan yapımın oyuncu kadrosunda, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron ve Michael Harney yer alıyor.
Filmin senaryosunda ise yine Cooper ile Oscar ödüllü Eric Roth'un ve Will Fetters'ın imzası bulunuyor.
Sinemaya birçok kez uyarlanan hikayenin yeni bir versiyonu olan "Bir Yıldız Doğuyor" kişisel sorunlarıyla boğuşmakta olan ünlü müzisyen Jackson Maine ile büyük bir müzisyen olma hayalleri kuran Ally arasında gelişen aşkı ve ikilinin değişen kariyerlerini konu ediniyor.
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