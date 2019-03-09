Bana ellerini Ver, İkinci Bahar gibi hafızalardan silinmeyen şarkıların sahibi, usta müzisyen Özdemir Erdoğan, Aleyna Tilki ile sahneye çıkan Selda Bağcan'ı eleştirdi: "Yazıklar olsun! omurgalı değilmiş."

Usta müzisyen Özdemir Erdoğan Posta'dan Oya Çınar'e verdiği röportajda Aleyna Tilki ile sahneye çıkan Selda Bağcan'ı eleştirdi.

Erdoğan 'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

— Şimdi Aleyna Tilki diye bir kız var, plak yapmış. 'O sen olsan bari' diyor. Seksten bahsediyor. “Ben nasılsa bunu yapacağım biriyle, o sen ol bari” diyor bu kız. Böyle bir şarkı yapmış. Bu kızı 12-20 yaş arasındaki kızlarımıza rol model olarak gösteriyorlar.

— Bir zamanlar Ajda Pekkan’ı da böyle rol model olarak kullanıyorlardı. Bütün hanımlarımız onun gibi giyinmek, yaşamak istiyordu. O da Batı’dan aldığını Türkiye’de satıyordu.

Özdemir Erdoğan'dan Aleyna Tilki ile sahneye çıkan Selda Bağcan'a: Omurgalı değilmiş https://t.co/5aCJEljhdf pic.twitter.com/mWTyOTNEMs — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 9, 2019

​- Birkaç tane özgün dediğimiz insan kalmıştı Selda Bağcan gibi, onu da Aleyna Tilki’yle konsere çıkardılar. Çıktı ve birçok kişiye “Yazıklar olsun” dedirtti.

— Yazıklar olsun! Omurgalı bir sosyal demokrat değilmiş demek ki. Kendine sosyal demokrat diyen, omurgalı bir kişi bunu yapmaz. Bir sanatçıya önce kişilikli bir kimlik lazım.

— Bakın dünyada Cem Karaca’nın bir eşi benzeri yok. Özgün çünkü. Edip Akbayram, Moğollar, Cahit Berkay… Bu isimlerin eşini, benzerini dünyada bulamazlar. Edip Akbayram mesela, solcudur ama eğilmez bükülmez bir insandır. Önünde saygıyla eğilirim. Prensipleri doğrultusunda dimdik yaşar.

— Ama siz de gençlere bu şekilde sırt çevirince kibirli ve egolu görünüyorsunuz… Ben yapmam! Öyle söyleyeyim. “İçerisinde bulunduğum durum ve kültürel çalışmalar sizinle bir çalışma yapmama uygun değil” derim. Konu kapanır. Bu kadar basit.