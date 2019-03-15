Ayla ve Müslüm’ün yapımcısı Uslu: Meydanı boşaltırsak, Amerikalılar, Koreliler, İngilizler doldurur

Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu, bu ülkenin hikayelerini beyaz perdeye taşımaya devam edeceklerini belirterek "Meydanı boşaltırsak, Amerikalılar, Koreliler, İngilizler doldurur. Biz de kendi sinemamızın sahibi olmaktan çıkarız. O zaman da geleceğe, çocuklarımıza kendi sinemamız adına hiçbir şey bırakmamış oluruz" dedi.

Ayla ve Müslüm filmleriyle adından söz ettiren yapımcı Mustafa Uslu'nun yeni filmi 'Türk İşi Dondurma' vizyondaki yerini aldı.

Birgün'de yer alan habere göre , bu ülkenin hikayelerini beyaz perdeye taşımaya devam edeceklerini belirten Uslu "Meydanları boşaltmamamız lazım. Meydanı boşaltırsak, Amerikalılar, Koreliler, İngilizler doldurur. Biz de kendi sinemamızın sahibi olmaktan çıkarız. O zaman da geleceğe, çocuklarımıza kendi sinemamız adına hiçbir şey bırakmamış oluruz" dedi.

Uslu, son dönemde Türk sinemasının kötü günler geçirdiğine dikkati çekerek, "Şartlar ne olursa olsun, biz Türk sinemasına ve Türk halkına çok güveniyoruz. Türk halkı her şeyin en iyisini bilir, sever ve sahiplenir. ‘Ayla' filmi de bunun en büyük örneğidir. Türk milleti Ayla'yı, kendi evladı gibi bağrına bastı" diye konuştu.

Uslu, yapımcılığını gerçekleştirdiği 'Naim: Cep Herkülü' filminin de bu yıl 25 Ekim'de, 'Dumlupınar Vatan Sağolsun' filminin ise 6 Mart 2020'de vizyona gireceğini sözlerine ekledi.