Beren Saat'in başrolünde olduğu Netflix dizisi Atiye hakkında ilk bilgiler

Netflix'in merakla beklenen, başrolünde Beren Saat'in olduğu ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin çekimleri başladı! Sekiz bölümden oluşan gizem-drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor.
Ranini TV'nin haberine göre, çekimlerine İstanbul'da başlanan ve başta Göbeklitepe olmak üzere Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde çekimlerine devam edilecek olan dizinin bu yıl gösterime girmesi planlanıyor.
Anlıyor musunuz? Gözlerimizin önünde @berensaat ile ikinci Netflix orijinal dizisi çekilecek! 😱❤️ pic.twitter.com/cJe1u6XnB3— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 21, 2018
OG Medya tarafından Onur Güvenatam'ın yaratıcılığında hayata geçirilen projenin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.
Müjdemi isterim! İkinci dizimiz Atiye’nin çekimleri başladığına göre, yeni sezon ne zaman sorularına hazırım. pic.twitter.com/RHhpNdXa7N— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) 25 Mart 2019
GÖBEKLİTEPE VE NEMRUT'A YOLCULUK
Anadolu topraklarından geçerek İstanbul'dan Göbeklitepe ve Nemrut'a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.
"Beren Saat'in başrolde olduğu bu dizi ile Türkiye'den yepyeni ve heyecan verici bir başka hikayeyi, dünyanın dört bir yanına taşıyacağız. Hakan: Muhafız ile İstanbul'da başlayan yolculuğumuz yeni dizimiz Atiye ile başta Göbeklitepe ve Nemrut olmak üzere, zengin Anadolu topraklarının doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel değerlerini dünyayla buluşturacak. Atiye gibi güçlü bir kadın karakterle ekranlara dönüş yapacak olan Beren ile çalışıyor olmaktan ötürü çok mutluyuz."
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