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12:15 25 Mart 2019
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    Netflix - Atiye - Beren Saat - Mehmet Günsür

    Beren Saat'in başrolünde olduğu Netflix dizisi Atiye hakkında ilk bilgiler

    © Fotoğraf : Twitter
    Kültür & Sanat
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    Başrolünde Beren Saat’in olduğu Atiye dizisinin kadrosuna Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi de katıldı.

    Netflix'in merakla beklenen, başrolünde Beren Saat'in olduğu ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin çekimleri başladı! Sekiz bölümden oluşan gizem-drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor.

    Ranini TV'nin haberine göre, çekimlerine İstanbul'da başlanan ve başta Göbeklitepe olmak üzere Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde çekimlerine devam edilecek olan dizinin bu yıl gösterime girmesi planlanıyor.

    ​OG Medya tarafından Onur Güvenatam'ın yaratıcılığında hayata geçirilen projenin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.

    Beren Saat
    © Fotoğraf : Instagram
    Beren Saat, Netflix dizisinde 'özel güçleri olan' bir kadını canlandıracak
    Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan 'Dünyanın Uyanışı' adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, ressam Atiye'nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

    GÖBEKLİTEPE VE NEMRUT'A YOLCULUK

    Anadolu topraklarından geçerek İstanbul'dan Göbeklitepe ve Nemrut'a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.

    Netflix
    © AA / Aytaç Ünal
    Beren Saat’in oynayacağı Netflix dizisi Göbeklitepe’yi anlatacak
    "Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi gören Netflix'in ilk orijinal Türk dizisi Hakan: Muhafız'dan sonra ikinci Türk dizimizin de çok sevileceğine inanıyoruz" diyen Netflix Uluslararası Yapımlar Genel Müdür Yardımcısı Kelly Luegenbiehl sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Beren Saat'in başrolde olduğu bu dizi ile Türkiye'den yepyeni ve heyecan verici bir başka hikayeyi, dünyanın dört bir yanına taşıyacağız. Hakan: Muhafız ile İstanbul'da başlayan yolculuğumuz yeni dizimiz Atiye ile başta Göbeklitepe ve Nemrut olmak üzere, zengin Anadolu topraklarının doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel değerlerini dünyayla buluşturacak. Atiye gibi güçlü bir kadın karakterle ekranlara dönüş yapacak olan Beren ile çalışıyor olmaktan ötürü çok mutluyuz."

    Etiketler:
    proje, senaryo, plan, ressam, dizi, kitap, Atiye, Netflix Türkiye, Netflix, Tim Seyfi, Civan Canova, Başak Köklükaya, Melisa Şenolsun, Beren Saat, Mehmet Günsür, Göbeklitepe, İstanbul, Türkiye
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