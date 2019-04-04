'Türklerin gözüyle Rusya' fotoğraf sergisi Haziran’da Moskova’da

Rus Türk İşadamları Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenecek ve yürütmesi de adı geçen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir.
Proje, yarışma olarak planlanmasa bile Seçici Kurul tarafından uygun görülen eserlere RTİB tarafından ödül verilmesi söz konusu olabilecektir.
Yunus Emre Enstitüsü’nün müdürü Ömer Özkan, Sputnik’e yaptığı açıklamada gelecek foto sergisinin genel amacının Türkiye ve Rusya’nın ilişkilerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. “Yanısıra bu etkinliğin Rusya’daki Türk toplumu arasında birlik ve dayanışmanın artırmak, halklar arasındaki dostluk ve etkileşimin fotoğraf sanatıyla buluşturmak ve 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı etkinliklerine katkı yapılmaktır” ifadelerde bulundu.
'Gelecek foto sergisinin amacı Türklerin gözüyle Rusya’nın güzelliklerini ortaya koymak'
Serginin nerede geçeceğine değinen müdür seçilen fotoğraflar kurul tarafından seçilecek 50 fotoğraf Moskova’da herkesin görebileceği önemli mekanlarda sergilenecek ve internet adresinde paylaşacak diye kaydetti. Planlandığı gibi sergi 15 Haziran’da başlayıp şimdilik tahmin edildiği gibi bir hafta sürecek. Katılımcılar Rusya’da yaşayan Türkler olmalı. Son katılım tarihi 30 Nisan olacak ve katılım tabii ki ücretsiz.
Sergide yer alacak fotoğrafların seçimi amacıyla Rusya’da yaşayan herkes RTİB mail adresine info@rtib.org fotoğraf makinası veya mobil cihaz ile çekilmiş dijital fotoğraflarını gönderebilecektir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)