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    “Türklerin gözüyle Rusya” fotoğraf yarışması Haziran’da Moskova’da geçecek

    'Türklerin gözüyle Rusya' fotoğraf sergisi Haziran’da Moskova’da

    © Fotoğraf: Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB)
    Kültür & Sanat
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    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (16)
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    Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) ve Yunus Emre Enstitüsü’nden “Türklerin Objektifinden Rusya” fotoğraf sergisi ilan edildi.

    Rus Türk İşadamları Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenecek ve yürütmesi de adı geçen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir.

    Proje, yarışma olarak planlanmasa bile Seçici Kurul tarafından uygun görülen eserlere RTİB tarafından ödül verilmesi söz konusu olabilecektir.

    Yunus Emre Enstitüsü’nün müdürü Ömer Özkan, Sputnik’e yaptığı açıklamada  gelecek foto sergisinin genel amacının Türkiye ve Rusya’nın ilişkilerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. “Yanısıra bu etkinliğin Rusya’daki Türk toplumu arasında birlik ve dayanışmanın artırmak, halklar arasındaki dostluk ve etkileşimin fotoğraf sanatıyla buluşturmak ve 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı etkinliklerine katkı yapılmaktır” ifadelerde bulundu.

    'Gelecek foto sergisinin amacı Türklerin gözüyle Rusya’nın güzelliklerini ortaya koymak'

    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi - Açılış
    © Fotoğraf : MGIMO / Yunus Emre Enstitusu
    Moskova Büyükelçisi Samsar: Diplomatların açtığı sergi, Türkiye-Rusya ilişkilerine katkıda bulunacak
    Ömer Özkan Yunus Emre Enstitüsü olarak bundan önce buna benzer sergiler yaptığını dile getirdi.  “Mesela ‘Türk ve Rus diplomatların gözüyle Türkiye ve Rusya’ ve ‘Türkiye güzellikleri’  sergilerini yaptık. Burada da Rusya’da yaşayan Türklerin gözüyle Rusya’nın güzelliklerini ortaya koymak için böyle bir organizasyon RTİB ile ortaya çıktı” diye anlattı.

    Serginin nerede geçeceğine değinen müdür seçilen fotoğraflar kurul tarafından seçilecek 50 fotoğraf Moskova’da herkesin görebileceği önemli mekanlarda sergilenecek ve internet adresinde paylaşacak diye kaydetti.  Planlandığı gibi sergi 15 Haziran’da başlayıp şimdilik tahmin edildiği gibi bir hafta sürecek. Katılımcılar Rusya’da yaşayan Türkler olmalı. Son katılım tarihi 30 Nisan olacak ve katılım tabii ki ücretsiz.

    Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Basın Müşaviri Orhan Gazigil: 'Fotoğrafçılık özgürlüğümü hissettiğim bir alandır'
    © Fotoğraf : Orhan Gazigil
    Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Basın Müşaviri Gazigil: Fotoğrafçılık özgürlüğümü hissettiğim bir alan
    Seçici kurula Yunus Emre Enstitüsü müdürü Ömer Özkan, Moskova Uluslarası İlişkiler  Devlet Enstitüsü gazetecilik bölümü başkanı Yaroslaf Skvortsov, öldürülen  Rusya Büyükelçi  Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova, meşhur sanatçı  Mehmet Hakkı Yazıcı ve  diğer sanat isimleri üye olacak. 

    Sergide yer alacak fotoğrafların seçimi amacıyla Rusya’da yaşayan herkes RTİB mail adresine info@rtib.org fotoğraf makinası veya mobil cihaz ile çekilmiş dijital fotoğraflarını gönderebilecektir.

    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (16)
    Etiketler:
    fotoğraf sergisi, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB), Türkiye, Rusya
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