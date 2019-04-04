'Türklerin gözüyle Rusya' fotoğraf sergisi Haziran’da Moskova’da

Rus Türk İşadamları Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenecek ve yürütmesi de adı geçen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir.

Proje, yarışma olarak planlanmasa bile Seçici Kurul tarafından uygun görülen eserlere RTİB tarafından ödül verilmesi söz konusu olabilecektir.

Yunus Emre Enstitüsü’nün müdürü Ömer Özkan, Sputnik’e yaptığı açıklamada gelecek foto sergisinin genel amacının Türkiye ve Rusya’nın ilişkilerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. “Yanısıra bu etkinliğin Rusya’daki Türk toplumu arasında birlik ve dayanışmanın artırmak, halklar arasındaki dostluk ve etkileşimin fotoğraf sanatıyla buluşturmak ve 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı etkinliklerine katkı yapılmaktır” ifadelerde bulundu.

'Gelecek foto sergisinin amacı Türklerin gözüyle Rusya’nın güzelliklerini ortaya koymak'

© Fotoğraf : MGIMO / Yunus Emre Enstitusu Moskova Büyükelçisi Samsar: Diplomatların açtığı sergi, Türkiye-Rusya ilişkilerine katkıda bulunacak

Ömer Özkan Yunus Emre Enstitüsü olarak bundan önce buna benzer sergiler yaptığını dile getirdi. “Mesela ‘Türk ve Rus diplomatların gözüyle Türkiye ve Rusya’ ve ‘Türkiye güzellikleri’ sergilerini yaptık. Burada da Rusya’da yaşayan Türklerin gözüyle Rusya’nın güzelliklerini ortaya koymak için böyle bir organizasyon RTİB ile ortaya çıktı” diye anlattı.

Serginin nerede geçeceğine değinen müdür seçilen fotoğraflar kurul tarafından seçilecek 50 fotoğraf Moskova’da herkesin görebileceği önemli mekanlarda sergilenecek ve internet adresinde paylaşacak diye kaydetti. Planlandığı gibi sergi 15 Haziran’da başlayıp şimdilik tahmin edildiği gibi bir hafta sürecek. Katılımcılar Rusya’da yaşayan Türkler olmalı. Son katılım tarihi 30 Nisan olacak ve katılım tabii ki ücretsiz.

© Fotoğraf : Orhan Gazigil Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Basın Müşaviri Gazigil: Fotoğrafçılık özgürlüğümü hissettiğim bir alan

Seçici kurula Yunus Emre Enstitüsü müdürü Ömer Özkan, Moskova Uluslarası İlişkiler Devlet Enstitüsü gazetecilik bölümü başkanı Yaroslaf Skvortsov, öldürülen Rusya Büyükelçi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova, meşhur sanatçı Mehmet Hakkı Yazıcı ve diğer sanat isimleri üye olacak.

Sergide yer alacak fotoğrafların seçimi amacıyla Rusya’da yaşayan herkes RTİB mail adresine info@rtib.org fotoğraf makinası veya mobil cihaz ile çekilmiş dijital fotoğraflarını gönderebilecektir.