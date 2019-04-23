Antalya ilk kez Rus-Türk klasik müzik festivaline ev sahipliği yapacak

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı'nın bu etkinlikle Türkiye’deki açılışının yapılacağını belirten organizatörler, “Türkiye’nin turizm başkenti ve Rus turistlerin çekim merkezi Antalya, ilk Türk-Rus Klasik Müzik Festivali’ne kapılarını açmaya hazırlanıyor. Etkinlik 7-11 Mayıs tarihleri arasında Side Antik Tiyatrosu’nda yapılacak” ifadelerini kullandı.
Etkinlik kapsamında Rusya’yı ayrıca Bolşoy Tiyatrosu solisti soprano Anna Aglatova, flüt ustası Sergey Juravel ve akordeon sanatçısı Nikita Vlasov, Türkiye’yi ise bu yakınlarda 13 yıllık aradan sonra ilk kez Moskova’da solo konser veren Türk piyanist ve besteci Fazıl Say temsil edecek.
Festivalin programında, Rus besteciler Pyotr Çaykovskiy ve Dmitriy Şostakoviç, Türk maestro Nevit Kodallı ve diğer bestecilerin eserlerinin seslendirileceği 3 konser yer alacak.
Festivale 6 binden fazla konuğun katılması bekleniyor.
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