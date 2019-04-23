Antalya ilk kez Rus-Türk klasik müzik festivaline ev sahipliği yapacak

Antalya, Side Antik Tiyatrosu’nda 7-11 Mayıs tarihlerinde ilk kez düzenlenecek olan Türk-Rus Klasik Müzik Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Merkezi Opera sanatçısı Karahan, Rus-Türk kültür yılı hakkında konuştu: Rusya’ya aşkım 5 yıldır devam ediyor

Antalya, Side Antik Tiyatrosu’nda Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası ve orkestra şefi Vladimir Spivakov’un katılımıyla 7-11 Mayıs tarihlerinde ilk kez düzenlenecek olan Türk-Rus Klasik Müzik Festivali’ne kapılarını açacak.

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı'nın bu etkinlikle Türkiye’deki açılışının yapılacağını belirten organizatörler, “Türkiye’nin turizm başkenti ve Rus turistlerin çekim merkezi Antalya, ilk Türk-Rus Klasik Müzik Festivali’ne kapılarını açmaya hazırlanıyor. Etkinlik 7-11 Mayıs tarihleri arasında Side Antik Tiyatrosu’nda yapılacak” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Türk Rus Klasik Müzik Festivali

Etkinlik kapsamında Rusya’yı ayrıca Bolşoy Tiyatrosu solisti soprano Anna Aglatova, flüt ustası Sergey Juravel ve akordeon sanatçısı Nikita Vlasov, Türkiye’yi ise bu yakınlarda 13 yıllık aradan sonra ilk kez Moskova’da solo konser veren Türk piyanist ve besteci Fazıl Say temsil edecek.

Festivalin programında, Rus besteciler Pyotr Çaykovskiy ve Dmitriy Şostakoviç, Türk maestro Nevit Kodallı ve diğer bestecilerin eserlerinin seslendirileceği 3 konser yer alacak.

Festivale 6 binden fazla konuğun katılması bekleniyor.