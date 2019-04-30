Hollywood yönetmeni Singleton hayatını kaybetti

Singleton'ın ailesi, iki hafta önce felç geçiren Singleton'ın yaşam ünitesinden ayırıldığını ve yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Güney California Üniversitesi Sinema Sanatları Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1991'de "Artık Çocuk Değiller (Boyz N the Hood)" adlı filmi yazan Singleton, filmin yapımcılığı ve yönetmenliğini de üstlenmişti.
Çok düşük bir bütçeyle çekilen yapım, Singleton'a "Oscar'a aday gösterilen ilk siyahi yönetmen" olma unvanını kazandırmıştı.
RIP John Singleton, whose films poignantly depicted, humanized & articulated the beauty & struggle of S. Central & L.A. life as well as anyone. The best filmmaker of the hip hop generation, a creator of vivid 3-dimensional characters whose work eternally defined a place & time. pic.twitter.com/7zOpDRwldK— Otto Von Biz Markie (@Passionweiss) April 29, 2019
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