Spoiler içerir: Game of Thrones'ta tahta kimin oturacağına dair çeşitli teoriler

George R. R. Martin'in kitaplarından ilhamla çekilen epik televizyon dizisi Game of Thrones, final bölümüyle hayranlarının karşısına çıkmaya çalışıyor.

Son sezonun başladığı günden bu yana çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, dizinin finali hakkında çeşitli teoriler öne sürüyor.

BBC Türkçe'den Mark Shea'nın bu teorilere ilişkin derlemesi şöyle:

© Fotoğraf : Twitter/HBO Game of Thrones dizisinin başarısının sırrı ne?

"Beşinci bölümdeki 'yakıcı öfke nöbetinin' ardından 'Deli Kraliçe' diye de tanımlanmaya başlayan Daenerys Targaryen.

Daenerys, yaptığı kurlara karşı soğuk davranan sevgilisi/yeğeni John Snow karşısında popülerlik yarışmasını kaybettiğini anladığında, 'eğer sevilmiyorsa korkulması gerektiğine' karar verdi.

Kralın Şehri'nin teslim oluşunu duyuran çan seslerine aldırmayan Dany ve hayatta kalan son ejderhası Drogon, bir öfke nöbetine kapıldı ve kuşatma atındaki şehri yerle bir etti. Bunu yaparken de muhtemel tebasının büyük bir kısmını öldürdü.

Evet, Dany gerçekten kötülerin tarafına geçti.

Bazıları Cersei ve dalkavuklarının bunu hak ettiğini söylerken, diğerleri Dany'nin birden, 'zincirlerin kırıcısı'ndan bir katliamcıya dönüşmesini sorguluyor.

Dany'nin babası, 'Deli Kral', 2. Aerys Targaryen'in de, şehrini ve halkını yok etmeye çalışırken "Hepsini yakın!" diye bağırarak öldüğünü unutmayalım.

Yine de son bölüme girerken Ejderha Kraliçesi tüm kartları elinde tutuyor ve en büyük rakibi Jon Snow tarafından bile kraliçe olarak tanınıyor. Ancak internete sızan bilgilere bakılırsa Dany, ejderhasının sırtında doğuya, Dar Deniz'e doğru giderken ölebilir.

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Jon Snow, son bölümde sevdiği kadının yaptığı gereksiz katliamı ve bir şehrin yerle bir oluşunu izlerken, gerçekten sersemlemiş görünüyordu.

Ucunda ölüm olsa bile sadık karakteri ve görevine bağlılığı ile meşhur John Snow, bütün bunlara karşın, Daenerys'ın kapıldığı katliam arzusu konusunda bir şeyler yapması gereken biri gibi görünüyordu.

John Snow'un gerçek adının aslında Aegon Targaryen olduğunu ve Demir Taht'ın gerçek varisi olduğunu biliyoruz.

Ama gerçekten Valyria Çeliği kılıcını Kraliçesi/halası/sevgilisine çevirebilir mi? Ve dahası bunu yaparken Kraliçenin koruması Gri Solucan'ı nasıl aşabilir?

Tabii ki burada mantığa en uygun olan, Jon'un Dany ile birlikte tahta çıkması ve kraliçesini katliam duygulardan uzaklaştırması?

Ama Jon ne zaman mantıklı bir iş yaptı ki?

SANSA OLABİLİR Mİ?

Tüm bu hayali kıtada hayatta kalan gerçekten zeki birkaç kişiden biri olan Sansa, diplomatik kabiliyetlerini, sabrını ve sağduyusunu birçok kez gösterdi.

Ayrıca, gerektiğinde düşmanlarına karşı harekete geçmekten de korkmadığını kanıtladı.

Ancak Demir Taht için en iyi adaylardan biri olsa da, Sansa'nın geldiği hanedan anlamında taht iddiası çok zayıf.

Ve ayrıca bunu gerçekten istiyor mu? Sansa'nın Kralın Şehri'ndeki hatıraları çok kötü ve güneyin Starklara pek iyi gelmediğini de biliyor.

Yani, diğer tüm adaylar bir şekilde ölmezse, Sansa Kuzey'de kalacak ve tahta kim oturursa onu karşılayacak.

PEKİ TYRION?

Meeren ve Kralın Şehrini yönetmesi Tyrion'ın özgeçmişi için iyi gözüküyor. Ayrıca Kraliçe Dany'nin baş yardımcısı olarak da deneyimli.

Tayt Oyunları'nın sekiz sezonunda, Tyrion Lannister, zamanını fahişelerle yatıp, şarap içerek harcayan birinden, saygı duyulan bir devlet adamına dönüştü.

Bu kadar hızlı ve büyük ilerlemeyle, Tyrion'ın tahta oturması çok da akla uzak değil. Özellikle de tahtın favorileri birbirlerini safdışı bırakırlarsa.

Tyrion iyi bir kral da olabilir, özellikle eski karısı Sansa'yla güçlerini birleştirirlerse. Sonuçta eski karı koca, Winterfell'de zombilerle yüzleşirken duygusal bir an da yaşamışlardı.

Sansa, kocalarından yana pek şanslı olmayabilir ama Tyrion'a da "en iyisi sendin" demişti.

ARYA?

Kesinlikle hak etti, değil mi?

Gece Kralını öldürmesi ve tüm insanoğlunu kurtarmasıyla bir ödülü hak etti. Peki bu ödül neden Westeros'un tacı olmasın?

Bunun için rakiplerini öldürmesi gerekirse, bu konuda da oldukça mahir.

Sadece bir sorun var. Kraliçe olmak gibi bir arzusu yok.

© Fotoğraf : YouTube Game of Thrones yıldızının 'ikizi' reklamlarda rol almaya başladı

"Ben bir lady değilim" deme fırsatını her fırsatta değerlendirdi. Hatta lord ilan edilen Gendry'nin evlilik teklifini reddederken bile.

Dahası bir ejderhayı fark ettirmeden geçip, kraliçeyi öldürebilecek biri varsa o da Arya. Usta bir suikastçı olduğunu önceki bölümlerde kanıtladı.

BRONN OLAMAZ

Bronn, kurnazlığıyla Nehirova'dan Yüksekbahçe'ye kadar çıktı. Peki neden Demir Taht olmasın.

Savaş tüm hızıyla sürerken, zırhında bir çizik bile olmadan çok iyi savunulan bir kaleye girip, çıkabileceğini kanıtladı.

Ve Lannisterlar'a "Yüz kişiyi öldürürseniz, sizi lord yaparlar, bin kişiyi öldürürseniz sizi kral yaparlar" demişti.

Bronn şimdiye dek bin kişiyi öldürmüştür, değil mi?

Ama bir daha düşünürsek, sonuçta bir ejderha kesinlikle bir arbaleti yener.

BRAN

© AFP 2019 / MANDEL NGAN Trump'ın Game of Thrones atıfları kanalı bezdirdi: Bizi siyaset için kullanmayın

Pek bir şey söylemese de, olan biten çoğu şeyi görüyor. Yani, neden olmasın?

Üç Gözlü Kuzgun dengeli ve adil. Westeros hakkında bilinebilecek her şeyi biliyor; geçmişi, bugünü ve hatta geleceği.

Ve kendisini Demir Taht'ta otururken, ebedi bir bahar mevsiminde hoşnut bir halkı yönetirken görmüştü.

Bir düşünün, sürekli boşluğa bakıp Ormanın Çocukları'yla sohbet eden biri.

Taht Oyunları'nı kimin kazanacağını bilmiyoruz, ama huzur ve barış dolu bir Westeros sıkıcı olmaz mıydı?

Ya hepimiz Westeros'un kaotik, kana susamış ve tahmin edilemez bir yer olmasını seviyorsak?

Yani, lütfen ama lütfen Bran olmasın."