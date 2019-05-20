Final sezonu susattı: Game of Thrones sahnesinde bu kez de su şişesi 'unutuldu'

ABD’nin HBO kanalında yayınlanan dizinin bir sahnesinde Samwell Tarly’nin ayaklarının arkasında bir su şişesi görüldü.
Bir başka şişe ise Sir Davos Seaworth’ün ayaklarının dibinde belirdi.
HBO daha önceki kahve bardağı olayıyla ilgili bir açıklama yapmıştı ve bunun bir hata olduğunu açıklamıştı.
It's not just there, I actually found the second water bottle next to Ser Davos. #GameOfThrones pic.twitter.com/rZHqiWmDU4— Bala Yogesh (@Yo_Bala) 20 Mayıs 2019
SU MARKALARINA YARAYACAK MI?
HBO, bardağın ‘yanlışlıkla’ sahnede görüldüğünü kabul etti ancak olay Starbucks’a yaradı. Her ne kadar bardak Starbucks’a ait olmasa da, ilk akla gelen marka olduğu için şirket 2.3 milyar dolarlık bir reklam ve tanıtım yaptı.
Şimdi televizyon izleyicileri aynı hatanın ünlü su markaları Evian ve Fiji’ye yarayıp yaramayacağını merakla takip ediyor.
Bazı kullanıcılar final sezonuna özensiz yaklaşıldığı gerekçesiyle dizi yöneticilerini suçlarken, böyle bir yapımda peş peşe yapılan bu tazr hataların kabul edilemeyeceğini savundu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)