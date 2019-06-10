‘Rus ressamların gözünden Türkiye’ sergisi Moskova’da gerçekleşecek

Sergiye çok sayıda profesyonel sanatçılar ve dekoratif sanat ustaları katılacak. Sergide, Türkiye’den ressam Olga Keleş’in ‘İstanbul Gecesinin Büyüsü’ adlı eseri de yer alacak.
Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında yapılacak olan ‘Rus ressamların gözünden Türkiye’ sergisi 14-21 Haziran tarihleri arasında Moskova Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşecek. Sergide Türkiye’den ressam Olga Keleş’in eseri de yer alacak.
Sergiye çok sayıda profesyonel sanatçılar ve dekoratif sanat ustaları katılacak. Sergide, Türkiye’den ressam Olga Keleş’in ‘İstanbul Gecesinin Büyüsü’ adlı eseri de yer alacak.
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