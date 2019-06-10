‘Rus ressamların gözünden Türkiye’ sergisi Moskova’da gerçekleşecek

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında yapılacak olan ‘Rus ressamların gözünden Türkiye’ sergisi 14-21 Haziran tarihleri arasında Moskova Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşecek. Sergide Türkiye’den ressam Olga Keleş’in eseri de yer alacak.

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında yapılacak olan ‘Rus ressamların gözünden Türkiye’ sergisi, Slav Gelenekleri Yardımseverlik Vakfı ve Nazım Hikmet Kütüphanesi işbirliğinde 14 Haziran’da açılacak. Sergi, 21 Haziran’a kadar Moskova’da bulunan Türk kültür merkezi Yunus Emre Enstitüsü’nde ziyaretçileriyle buluşacak.

Sergiye çok sayıda profesyonel sanatçılar ve dekoratif sanat ustaları katılacak. Sergide, Türkiye’den ressam Olga Keleş’in ‘İstanbul Gecesinin Büyüsü’ adlı eseri de yer alacak.