Bolşoy Tiyatrosu'nun solistleri, İstanbul'da iade-i ziyaret yapacak

Solistlere Bolşoy Tiyatrosu Orkestra Şefi Anton Grishanin yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek. Sevil Berberi, Il Trovatore, Carmen, Maskeli Balo, La Forza del Destino, Samson ve Dalila, Manon Lescaut, Don Carlo, Don Giovanni, Hoffman'ın Masalları, Turandot, La Traviata gibi sevilen operalardan parçalar seslendirecek Bolşoy solistleri, düetlerle de sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak.
TÜRK OPERASI TROYA, BOLŞOY'DA SAHNELENMİŞTİ
Ankara Devlet Opera ve Balesince ‘2018 Troya Yılı’ kapsamında sahneye konulan Troya, sezon boyunca kapalı gişe oynayarak, 20 binden fazla izleyiciye ulaşmış, Bolşoy Tiyatrosu’nda sahnelenen ilk Türk operası olmuştu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ünlü balet Tan Sağtürk'ün de aralarında bulunduğu 300 kişilik sanatçı kadrosu ve teknik ekip, Bolşoy başta olmak üzere her temsilde dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.
Troya epik operası, 6-7 Temmuz'da festival izleyicisinin beğenisine sunulacak. Öte yandan festivalde Troya'nın yanı sıra sezon boyunca kapalı gişe oynayan Turandot operası ile ilk Türk oratoryosu Yunus Emre Oratoryosu da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
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