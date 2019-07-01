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15:12 01 Temmuz 2019
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    Bolşoy Tiyatrosu'nda Türk operası 'Truva' sahnelendi

    Bolşoy Tiyatrosu'nun solistleri, İstanbul'da iade-i ziyaret yapacak

    İHA
    Kültür & Sanat
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    Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Bolşoy Tiyatrosu’nun uluslararası ödüllü solistlerini ağırlayacak. Bolşoy Tiyatrosu’nda sergilenen ilk Türk operası olan Troya da festivalde İstanbullularla buluşacak.

    Rus ve Türk kültür bakanları Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışını yaptı
    © REUTERS /
    Rus ve Türk kültür bakanları Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışını yaptı
    Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün (DOB), İstanbul'un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi çerçevesinde projelendirdiği Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin onuncusu 2-14 Temmuz'da düzenlenecek. Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Bolşoy Tiyatrosu’nun dünyaca ünlü solistleri festivalde iki konser verecek. Zorlu PSM'de 13-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek konserlerde, dünyaca ünlü sahnelerde en zor rolleri başarıyla seslendiren, uluslararası birçok ödül sahibi soprano Anna Nechaeva, mezzo-soprano Yulia Mazurova, tenor Fyodor Ataskevich ve Bariton Pavel Yankovsky İstanbullularla buluşacak.

    Solistlere Bolşoy Tiyatrosu Orkestra Şefi Anton Grishanin yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek. Sevil Berberi, Il Trovatore, Carmen, Maskeli Balo, La Forza del Destino, Samson ve Dalila, Manon Lescaut, Don Carlo, Don Giovanni, Hoffman'ın Masalları, Turandot, La Traviata gibi sevilen operalardan parçalar seslendirecek Bolşoy solistleri, düetlerle de sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak.

    TÜRK OPERASI TROYA, BOLŞOY'DA SAHNELENMİŞTİ

    Bolşoy Tiyatrosu'nda Türk operası 'Truva' sahnelendi
    İHA
    Bolşoy Tiyatrosu'nda Türk operası 'Truva' sahnelendi
    Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışında Bolşoy Tiyatrosunda sergilenen Türk epik operası Troya da 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde izleyiciyle buluşacak.

    Ankara Devlet Opera ve Balesince ‘2018 Troya Yılı’ kapsamında sahneye konulan Troya, sezon boyunca kapalı gişe oynayarak, 20 binden fazla izleyiciye ulaşmış, Bolşoy Tiyatrosu’nda sahnelenen ilk Türk operası olmuştu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ünlü balet Tan Sağtürk'ün de aralarında bulunduğu 300 kişilik sanatçı kadrosu ve teknik ekip, Bolşoy başta olmak üzere her temsilde dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

    Troya epik operası, 6-7 Temmuz'da festival izleyicisinin beğenisine sunulacak. Öte yandan festivalde Troya'nın yanı sıra sezon boyunca kapalı gişe oynayan Turandot operası ile ilk Türk oratoryosu Yunus Emre Oratoryosu da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

    Etiketler:
    Festival, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Opera, Troya, Bolşoy Tiyatrosu
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