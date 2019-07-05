Bond 25’de rol alacak Malek’ten ön şart: Arapça konuşan bir terörist veya dini kullanan biri olmayacağım

Mısır kökenli oyuncu Rami Malek, Bond 25 filmindeki rolünü kabul etmeden önce oynayacağı karakterin Arapça konuşan bir terörist veya suçlarını haklı çıkarmak için dini kullanan kötü bir adam olmayacağı şartı koştuğunu söyledi.

The Mirror gazetesine verdiği demeçte, “Harika bir karakter ve çok heyecanlıyım” diyen Malek, Bond 25 filminin yönetmeni Cary Fukunaga’ya rolü kabul etmeden önce bir ön şart koştuğunu anlattı.

James Bond villain Rami Malek admits he had to think twice about accepting role https://t.co/gtYWy1nIPi pic.twitter.com/1YxU6r3VdW — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 2, 2019

​"Cary Fukunaga'la tartıştığım tek bir şey vardı" ifadesini kullanan Malek şöyle devam etti: “Ona ‘Bu karakterin sınırlarını bir ideoloji veya dini yansıtan herhangi bir terör eylemi üzerinden çizemeyiz. Bundan hoşlanmam. Eğer bu sebeple beni seçtiyseniz, bu işte yokum’ dedim. Ancak Fukunaga’nın da böyle bir amacı yoktu.”Freddie Mercury rolüyle dikkat çeken ve 2019 Oscar ödüllerinde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında ödülün sahibi Malek, kendi etnik kökeninin ve onun olumlu temsiliyeti konusundaki farkındalığı böyle bir kararı almasına nedeni olduğunu anlattı.

Kökeninin ‘kimliğimin kumaşı’ diye tanımlayan Oscarlı oyuncu, “Mısırlıyım. Mısır müziğini dinleyerek büyüdüm. (Mısırlı Oyuncu) Ömer Şerif’i seviyorum. Bunlar benim insanlarım. Oradaki insanlara ve kültüre çok bağlı olduğumu hissediyorum” dedi.