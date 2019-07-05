Bond 25’de rol alacak Malek’ten ön şart: Arapça konuşan bir terörist veya dini kullanan biri olmayacağım

The Mirror gazetesine verdiği demeçte, “Harika bir karakter ve çok heyecanlıyım” diyen Malek, Bond 25 filminin yönetmeni Cary Fukunaga’ya rolü kabul etmeden önce bir ön şart koştuğunu anlattı.
James Bond villain Rami Malek admits he had to think twice about accepting role https://t.co/gtYWy1nIPi pic.twitter.com/1YxU6r3VdW— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 2, 2019
Freddie Mercury rolüyle dikkat çeken ve 2019 Oscar ödüllerinde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında ödülün sahibi Malek, kendi etnik kökeninin ve onun olumlu temsiliyeti konusundaki farkındalığı böyle bir kararı almasına nedeni olduğunu anlattı.
Kökeninin ‘kimliğimin kumaşı’ diye tanımlayan Oscarlı oyuncu, “Mısırlıyım. Mısır müziğini dinleyerek büyüdüm. (Mısırlı Oyuncu) Ömer Şerif’i seviyorum. Bunlar benim insanlarım. Oradaki insanlara ve kültüre çok bağlı olduğumu hissediyorum” dedi.
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