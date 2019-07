Joss Stone İstanbul'da konser verdi

Dünya müziğinin en özgür ruhlu sanatçılarından biri kabul edilen Grammy ödüllü şarkıcı Joss Stone, Volkswagen Arena'da sahne aldı.

Stone sahnede, 'Spring' şarkısından önce şarkının isminin Türkçe karşılığını seyircilere sorarak, "İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası dünyadaki favorim olan yerlerden biri. Burada olmak çok güzel. Keşke şimdi sizinle Türkçe konuşabilseydim" diye konuştu.

Şarkı arasında izleyicilerin arasına inen Stone, "Burada olduğunuzdan emin olmak istedim. Hepiniz burada mısınız?" diyerek şarkıyı sevenleriyle birlikte söyledi.

Konserde sanatçıya geri vokal Louise Bagan'ın yanı sıra Pete Iannacone bas gitar, Steve Down gitar, Ricky Jordan davul ve Christian Lohr klavye ile eşlik etti.

Stone, cazseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde 'Choking Kind', 'Big Old Game', 'Stuck On You', 'Love Me', 'Tell Me What We Gonna Do', 'Spell On You' ve 'Right To Be Wrong' gibi şarkılarının da içinde bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.