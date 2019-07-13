Rusya ve Türkiye Anton Çehov’un gençliğini konu alan film çekecek

Rus sinema yapımcılarının Türk meslektaşlarına ünlü Rus öykü ve oyun yazarı Anton Çehov’un gençliğini konu alan ortak yapım bir film çekmeyi önerdikleri öğrenildi.

Rusya’nın en eski film stüdyosu Lenfilm Genel Direktörü Eduard Piçugin, Çehov’un gençliğini konu alan ortak yapım film çekme önerisini St. Petersburg'daki 5. Rus-Türk Toplumsal Forumu Toplantısı kapsamında dile getirdi.

Ortak yapım için hazırlanan senaryolardan birinin Çehov’un 1890’da Sahalin Adası’na doğru yola çıkarak başlayıp ardından Asya’nın etrafında gemi ile devam ettirdiği ve en son Odessa limanında son bulan seyahatini konu aldığını aktaran Piçugin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Filmin fikri, o zamanlar 30 yaşında olan genç Anton Çehov’un maceralarını anlatmak. Kendisinden sonra genç Çar 2. Nikolay da aynı rota üzerinden seyahat etti ve herkes Çehov’u Rus tahtının varisi olarak görüyordu. Askında öykümüz Indiana Jones tarzında bir yapıma dönüşebilir.”

Dün sona eren 5. Rus-Türk Toplumsal Forumu kapsamında iş ilişkilerinin geliştirilmesine odaklanılmasının yanı sıra ortak tarih mirası, dinler arası işbirliği, spor, bilim, kültür-sanat ve medya alanlarında işbirliği gibi konular ele alındı.