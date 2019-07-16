Manowar'ın basçısı DeMaio: Türkiye'de paylaşacağımız bu unutulmaz metal deneyimini iple çekiyoruz

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Manowar'un basçısı Joey DeMaio, 20 Temmuz’da İstanbul’da verecekleri konserle ilgili olarak "Türkiye’deki Manowar hayranlarıyla paylaşacağımız bu unutulmaz metal deneyimini iple çekiyoruz” dedi.

1980’de kurulan, çıkardığı albümler ve klasikleşmiş şarkılarıyla heavy metalin efsane grupları arasına giren Manowar, 'The Final Battle' turnesi kapsamında 20 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak.

Manowar konserde, hit parçalarından oluşacak bir setlist ile sahne alacak.

Grubun kurucusu ve basçısı Joey DeMaio, İstanbul’da verecekleri konseri iple çektiklerini ifade ederek, “Manowar’ın Türk hayranları yıllar boyunca tutkularını ve bağlılıklarını tüm dünyaya gösterdiler. Manowar olarak bundan onur duyuyoruz. Türkiye’deki Manowar hayranlarıyla paylaşacağımız bu unutulmaz metal deneyimini iple çekiyoruz” dedi.