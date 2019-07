DiCaprio'ya röportajda 'Titanic sorgusu': Sence de o kapının üzerine sığmaz mıydın?

‘Titanic' filminin ilk gösteriminden beri başkarakter Jack'in kurtulma şansı varken neden öldüğü hâlâ tartışılan bir konu. Ağustos'ta vizyona girecek 'Once Upon A Time In Hollywood' için basın turları sürerken, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie'in 'Titanic' sorularıyla karşılaşınca 'zor anlar' yaşadı.

Cannes Film Festivali'nin ana yarışma kategorisinde yer alan Quentin Tarantino imzalı "Once Upon A Time In Hollywood" için basın turları kapsamında başrol oyuncularıyla röportajlar yapılmaya devam ediyor.

Röportajlardan birinde konu 'Titanic'ten açılınca Brad Pitt ve Margot Robbie, Leonardo DiCaprio'yu yıllardır tartışılan ' Jack'in kurtulma şansı varken neden öldüğü' konusunda adeta sorguya çekti.

Margot Robbie bunun gündeme geldiğini gördüğünde "Aman tanrım, küçük bir kızken film için ne kadar ağladığımı hatırlıyorum. Modern sinemanın en büyük tartışması bu" dedi.

Pitt ise "Oraya sıkışabilir miydin? Sıkışabilirdin, değil mi? Sence de o kapının üzerine sen de sığmaz mıydın?" sözleriyle ortalığı iyice kızıştırdı.

DiCaprio ise bu cümleler karşısında ne diyeceğini bilemediği görüldü. Ancak daha sonra gergin bir şekilde gülerek "Yorum yok" demekle yetindi.

Brad Pitt ve Margot Robbie, #OnceUponATimeInHollywood röportajında, yıllardır süren Titanik tartışmasına ısrarla Leonardo DiCaprio’yu dahil etmeye çalışsa da başarılı olamadı:



“Sence de o kapının üzerine sen de sığmaz mıydın?” 😬

pic.twitter.com/U0GzcsrzKs — Mamafih365 (@Mamafih365) July 17, 2019

​'JACK ORAYA SIĞABİLİRDİ'

Titanic'te Rose karakterini canlandıran ABD’li oyuncu Kate Winslet, iki yıl önce Jimmy Kimmel'in programına katılmış ve “Sana katılıyorum, bence Jack de o kapı parçasına sığabilirdi” demişti.

Filmin yönetmeni James Cameron ise Vanity Fair'e verdiği demeçte tartışmalara "Ölmesi gerekiyordu. Yaşasaydı bugün Titanic'ten bahsetmezdiniz" diye cevap vermişti.

​Cameron’ın yönettiği 1997 yapımı filmin sonunda, Jack ve Rose gemi batmasına rağmen can yelekleri sayesinde su yüzeyine çıkabilmiş ve okyanusun ortasında yardım gelmesini beklemeye başlamıştı. Rose bir kapı parçasının üzerine çıkmış, Jack de suyun içinde Rose’un elini tutarak her ikisini de kurtulacaklarına inandırmaya çalışmıştı. Ancak bir süre sonra Rose, Jack’in soğuktan dönerek öldüğünü fark etmiş ve ellerini çözerek Jack’in okyanusta gözden kaybolmasını izlemişti.

TARANTINO'NUN SON FİLMİ Mİ?

Bu arada, 'Once Upon A Time In Hollywood' için hazırlıklar devam ederken birçok kez Tarantino'nun kariyerini bitirecek olması konusu gündeme geldi. Tarantino ise bir röportaj sırasında kariyerini 10. filmiyle bitireceğini ve bu filmin de büyük bir ihtimalle Star Trek olacağını ifade etti.

Manson tarikatı tarafından katledilen Sharon Tate, oyuncu Rick Dalton ve düblörü Cliff Booth'un üzerinden ilerleyecek olan Once Upon A Time In Hollywood, ise 26 Temmuz'da ABD'de 23 Ağustos'ta ise Türkiye'de vizyona girecek.