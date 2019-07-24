Batman'in yapımcısından Robert Pattinson'ı beğenmeyenlere yanıt

2021'de vizyona girecek Batman filminin yapımcısı Michael E. Uslan, başrole Robert Pattinson'ın seçilmesini eleştirenlere cevap verdi. Uslan, "Ona bir şans verin ve eleştirilerinizi filmi izledikten sonraya saklayın" dedi.

Bir süre önce, 25 Haziran 2021'de vizyona gireceği belirtilen, Matt Reeves'in yönetmen ve senarist koltuğuna geçtiği Batman filminde Robert Pattinson'ın başrol oynayacağı duyuruldu.

Duyurunun ardından bazı 'Batman' hayranları sosyal medyada Pattison'un rolü 'yeterince iyi canlandıramayacağını' belirterek tepki göstermeye başladı.

Filmin yapımcılarından Michael E. Uslan'dan 'tepkili' hayranlara yanıt geldi. Alman medyasına konuşan Uslan, Pattinson'dan yakınanlara 'Ona bir şans tanımalarını' istedi ve eleştirilerini filmi izledikten sonraya saklamalarını istedi.

Batman producer wants Robert Pattinson skeptics to chill tf out.



"Once you see the movie, judge the hell out of it." https://t.co/SNQq3TPazE pic.twitter.com/DCC2ZaZ6LN — Complex (@Complex) July 23, 2019

​Batman'i kimin oynadığından ziyade karakterin kendisinin daha önemli olduğunu belirten Uslan şunları söyledi:

"Oyuncuyu kim seçti? Yönetmen. Benim görüşüm şu: Yönetmene güven, yönetmene istediğini ver, yönetmenin vizyonu konusunda olumlu düşün. Ardından filmi görene kadar bekle. Filmi bir kez gördükten sonra bolca eleştirirsin. Bence ileri gitmenin formülü bu. Matt Reeves'in yönetmen olması ve Pattinson'ı sonraki Batman için seçmesi konusunda bir Batman hayranı olarak daha fazla mutlu ve coşkulu olamazdım."