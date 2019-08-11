Tom Hanks: Ben de herkes gibi sürekli gizemli bir varlığın arayışındayım

Hollywood'un ünlü oyuncusu Tom Hanks, "Aslında çok dindarım. Ben de herkes gibi sürekli gizemli bir varlığın arayışındayım. Görmediğimiz o gizemli varlığı kucaklamak, ona bağlı olmak, o varlıktan istemek ve dilemek bile bir gaye, bir amaç hissi veriyor" dedi.

Hürriyet yazarı Barbaros Tapan, Hollywood’un en önemli aktörlerinden Tom Hanks’le görüştü:

* (Hep bir arayıştayız. İyi bir arkadaş, para, aşk... Sürekli bir şeylerin peşindeyiz. Size bakıyorum; mutlu bir evliliğiniz var, kariyerinizde başarılısınız, maddi olarak hiçbir sorununuz yok. Nedir bu mutlu hayatın formülü?' sorusuna) Çok ruhani olmadan cevap vermem gerekirse... Sevdiğim insanlarla kurduğum bağlantı, bir çeşit sonsuzluğun tanımı benim için. İnsanın dünyadaki yerini düşündükçe vardığım nokta hep aynı oluyor. Evrenimizin sorumlu insanlara ihtiyacı var. Sorumlu insanoğlu benim için daha yüksek ve ulvi bir varlık. Gandhi ile ilgili bir hikaye duydum. Konuşmalarının birinde "Tanrı aşk diye düşünürdüm, yaşadıkça aşk Tanrı'dır anladım" demiş. Şahsen insanoğlu için duyduğum en iyi açıklamalardan biri hâlâ budur. Sevgi, saygı, ilgi ve bağ...

* Aslında çok dindarım. Ben de herkes gibi sürekli gizemli bir varlığın arayışındayım. Görmediğimiz o gizemli varlığı kucaklamak, ona bağlı olmak, o varlıktan istemek ve dilemek bile bir gaye, bir amaç hissi veriyor.