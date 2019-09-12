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    Angelina Jolie’nin ‘Malefiz: Kötülüğün Gücü’ filmindeki rolü için hazırlandığı anlar kameralara yansıdı

    © Fotoğraf : IMDB
    Kültür & Sanat
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    18 Ekim’de vizyona girecek olan ‘Malefiz: Kötülüğün Gücü’ filminde Disney dünyasının kötü karakteri Malefiz’i canlandıracak olan Angelina Jolie’nin, rolü için titizlikle hazırlandığı anlar kameralara yansıdı.

    Disney’in filmlerin kamera arkası görüntülerini yayınlayan Instagram hesabı, 44 yaşındaki güzel oyuncunun Malefiz rolü için hazırlandığı anların 43 saniyelik bir videosunu yayınladı.

    Yayınlanan videoda makyaj masasının önünde oturmuş olan Jolie’nin etrafında, pek çok saç ve makyaj stilisti bulunuyor. Video ise, Jolie’nin sonradan boynuza dönüştürülecek olan saçlarının iki yandan toplanmasıyla başlıyor.

    Angelina Jolie
    © AP Photo / Richard Shotwell
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    Set ekibinin titiz çalışması sonucunda Jolie’nin boynuzları ve ürkütücü sahte elmacık kemikleri tamamlanıyor.

    Videonun sonunda ise Jolie, rolünde kullandığı takma dişleri takarak kameraya büyüleyici bir gülüş atıyor. Siyah beyaz olarak çekilen videodaki tek renkli şey ise, güzel oyuncunun parlak kırmızı ruj sürülmüş dudakları.

    Söz konusu film; ilk olarak 1959 yılında sinemaya uyarlanan ve bir klasik haline gelmiş olan ‘Uyuyan Güzel’ filminin, hikâyeyi kötü peri Malefiz'in gözünden anlatılan hali. Üstelik bu filmde güzel oyuncuya, Prenses Aurora rolünü canlandıran Elle Fanning de eşlik ediyor. Ayrıca bu yeni versiyonda esas kötü karakter Malefiz değil, Prenses Aurora'nın babası olan Kral Stefan.

    20 yaşındaki genç oyuncu Fanning, geçtiğimiz sene set arasında Jolie’yle geçirdiği keyifli anları da paylaşmıştı. Söz konusu fotoğrafta Jolie’nin başında Malefiz boynuzları ve bornozu bulunuyordu.

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    It's bring your mom to work day on the #Maleficent2 set!!!!! ✌🏼

    A post shared by Elle Fanning (@ellefanning) on

    Disney, mayıs ayında yaptığı açıklamada ünlü oyuncu Michelle Pfeiffer’ı da Kraliçe Igrith rolüyle kadrolarına dâhil ettiklerini duyurmuştu. Aynı zamanda filmde Harris Dickinson da Prens Phillip’i canlandıracak.

    18 Ekim’de vizyona girecek olan ‘Malefiz: Kötülüğün Gücü’ filminin fragmanı, Disney’in resmi Instagram hesabı üzerinden yayınlandı.

    Etiketler:
    kamera arkası, Malefiz: Kötülüğün Gücü, film, Malefiz, Angelina Jolie, Disney
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