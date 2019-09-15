Seval Eroğlu'nun konseri Moskovalılar tarafından büyük beğeni ile izlendi

Moskova’nın Çaykovskiy Konservatuarı’nda düzenlenen Seval Eroğlu ve ona eşlik eden dört müzisyenin konseri büyük bir başarıyla geçti.

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Rusların zengin ve çok yönlü Türk kültürüyle tanışması için daha fazla fırsat elde etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Savelyev, Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında düzenlenen sayısı etkinlik sayesinde Türkiye’nin sadece en cazibeli turizm merkezi olarak değil, farklı kültürel geleneklere sahip bir ülke olarak da Ruslara açıldığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Aşıklar sanatı kadim tarihi geleneklere sahip, ustadan çırağına geçiyor, müziği ve sözleri kağıda yazılmaz. Bu performansın da “Göklerin Yüceliği” adını taşıyan uluslararası proje kapsamında gerçekleşmesi tesadüf değil, Türkiye’de bağlama çalmanın dua etmek gibi bir şey olduğunu duydum. Bu mirası popülerleştirmek, halklarımıza birbirini daha iyi tanıma ve anlama fırsatını veriyor, sonuç olarak da ülkeler arası ilişkileri güçlendiriyor. Rusya-Türkiye bağları zengin tarihe sahip, ülkelerin beşeri alanda karşılıklı olarak birbirini zenginleştirmesi de bu bağları daha da güçlü ve dostça yapıyor”.