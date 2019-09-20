Sean Bean: Artık seyirci beni görünce hangi sahnede öleceğimi düşünmeye başlıyor, beni öldürmeyin

Başta Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones olmak üzere birçok kaliteli yapımda rol alan İngiliz aktör Sean Bean, oynadığı karakterlerin sürekli ölüyor olmasından sıkıldığını itiraf etti.
The Sun'da yer alan habere göre lakabı ‘Ölen Adam’ olan 60 yaşındaki aktör, “Karakterimin öleceğini herkes tahmin edebiliyor, çünkü projede ben varım” dedi.
David Beckham’ın Instagram’ın hikayeler kısmında paylaştığı Sean Bean’in Game of Thrones’taki ölüm sahnesini gören aktör, bu paylaşımı kendi hesabından paylaşarak "Umarım bu sahneden keyif almışsındır" diyerek hayranlarını yine gülümsetti.
KENDİSİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI
Karakterlerinin ölümleri efsane haline gelen Bean, “Artık seyirci beni görünce hangi sahnede öleceğimi düşünmeye başlıyor. Beni öldürmeyin” diyerek esprili bir kampanya başlattı.
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