Türkiye’den Azerbaycan’a uzanan polisiye komedi ‘Hareket Sekiz’ 4 Ekim’de vizyonda 

Çekimleri, Türkiye ve Azerbaycan’da yapılan ve üç polisin macerasını anlatan "Hareket Sekiz” 4 Ekim’de gösterime girecek.

Üç polisin macerasını anlatan "Hareket Sekiz” filmi, 4 Ekim’de vizyona giriyor. Çekimleri, Türkiye ve Azerbaycan’da yapılan filmin başrollerini Ali Sunal ve Onur Atilla; yönetmenliğini ise Ali Yorgancıoğlu üstleniyor.

Türkiye’den Azerbaycan’a uzanan polisiye komedi, tesadüfi başarılar gösteren üç polisin komik hikayesini anlatıyor.

Türk sinemasının başarılı isim Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Hareket Sekiz'in oyuncu kadrosunda Gürgen Öz, Onur Atilla, Ali Sunal, Sarp Bozkurt, Devrim Yakut, Bihter Dinçel, Hande Katipoğlu ve Aykut Taşkın gibi önemli isimler yer alıyor.

Filmin müziklerini, Murat Başaran Mayki besteledi. Hareket Sekiz'in yapımcılığı ise Levent Cengizhan tarafından üstlenildi.

Oyuncu kadrosu ve konusuyla iddialı olan Hareket Sekiz'in izleyicileriyle 4 Ekim’de buluşacak.