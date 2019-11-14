Göbeklitepe üç günlüğüne St. Petersburg’a gidiyor

Rusya’da bugün başlayan ve üç gün sürecek 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali’nde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi (SPBGU) tarafından Türkiye’ye yönelik bir program hazırlandı. Festivalde Göbeklitepe tanıtılacak ve çeşitli sergiler yapılacak.

Rusya’da bugün 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali başladı. Üç gün sürecek forumun ziyaretçileri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi (SPBGU) tarafından Türkiye’ye yönelik özel bir program hazırlandı. Program çerçevesinde ziyaretçiler sergiler, konferanslar ve panellere katılabilecek.

Bugün SPBGU’da ‘Rus ve Türk edebiyatında İstanbul’ başlıklı bir konferans düzenlenecek. Yazarlar ve filologların katılacağı forumda yazar İskender Pala ve Selçuk Üniversitesi’nden Rusya Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan Profesör Hüseyin Kandemir yer alacak.

Konferansta Rusya tarafından da eserleri birçok dile çevrilen yazar İlya Boyaşov, SPBGU Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü, çevirmen Apollinariya Avrutina katılım gösterecek.

© Fotoğraf : St.Petersburg Devlet Üniversitesinin basın servisi Appolinariya Avrutina

'Türkiye ile hem beşeri hem de ekonomik alanda işbirliğini geliştiriyoruz'

Forum ve forum kapsamındaki Türkiye programı ile ilgili Sputnik’e konuşan Avrutina, “Bu yıl Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan meslektaş ve dostlarımız forumun Türkiye özel programının organizasyonunda yer almak istediklerini belirttiler. Programın büyük kısmını yakın zamanda açılan SPBGU Çağdaş Türkiye Araştırma Merkezi yürütecek” dedi.

SPBGU’da Türk Dili bölümü bulunduğunu belirten Avrutina, bu bölümün uzun yıllardır var olduğunu ancak Türkiye araştırmalarının artık dilbilimin ötesine geçtiğini kaydetti.

Avrutina merkezle ilgili “Türkiye araştırmalarına kapsamlı olarak odaklanıyoruz. Hem kültür, hem tarih, hem dil, hem de beşeri ve fen bilimlerine… Türkiye ile, ülkemizin yaptığı gibi her alanda, hem beşeri hem de ekonomik alanda işbirliğini geliştiriyoruz. Bugün SPBGU yönetimi Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile görüşecek ve çifte eğitim programlarının açılması ile çifte diploma verilmesi konusunu ele alacağız” ifadelerini kullandı.

‘Kültür Bakan Yardımcısı Yavuz katılım gösterecek’

Avrutina’ya göre, forum kapsamında Türkiye’nin kültür mirasına ilişkin üç sergi düzenlenecek. Sergilerin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve SPBGU Rektörü Nikolay Kropaçev katılacak.

‘Göbeklitepe’ isimli ilk sergide, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan bu yapıdaki kazılar sırasında çekilen anıt fotoğrafları sergilenecek. Göbeklitepe teması ile Ermitaj Müzesi’nde bir panel düzenlenecek.

St.Petersburg Kültür Forumu © Fotoğraf : St.Petersburg Devlet Üniversitesinin basın servisi

St.Petersburg Kültür Forumu © Fotoğraf : St.Petersburg Devlet Üniversitesinin basın servisi

St.Petersburg Kültür Forumu kapsamında ‘Çağdaş tasarımcıların gözünden Osmanlı kıyafetleri’ sergisi düzenlenecek. © Sputnik / Tatiana Şuvalova 1 / 3 © Fotoğraf : St.Petersburg Devlet Üniversitesinin basın servisi St.Petersburg Kültür Forumu

‘Türkiye’nin UNESCO listesindeki dünya mirasları’ başlıklı ikinci sergide ise ülkenin 18 ünlü kültürel alanının fotoğrafları yer alacak. ‘Türk edebiyatından Rusçaya çeviriler’ başlıklı üçüncü sergide de 20. yüzyılın ortalarından günümüze kadar yapılan çeviri eserlerin bir retrospektifi görülebilecek.

Film gösterimleri de yapılacak

Forum kapsamında ayrıca Türk sineması günleri de yapılacak olup ‘Şampiyon’, ‘Hadi be oğlum’, ‘Ahlat Ağacı’ ve başka filmler gösterilecek. Türk müziği konserleri programında ise 'Senfonik ve enstrümental eserler’, ‘Batıdan doğuya Türkiye’nin müzikal yolculuğu’ çalışmaları ve ‘Çağdaş tasarımcıların gözünden Osmanlı kıyafetleri’ sergisi düzenlenecek.

Çeviren: Tuğba Bolat