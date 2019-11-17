Rus tiyatro festivali 'Altın Maske' gösteri programı ile İstanbul'a geliyor

‘Altın Maske’ basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada, tiyatro festivalinin 2018 yılında işbirliğine başladığı İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali’ne bu yıl 2. kez katılacağı belirtildi.

Geçen yıl Rus tiyatro festivalinin Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı programı kapsamında ‘Hamlet/Kolaj' oyunu ile İstanbul’daki festivale katıldığını hatırlatan ‘Altın Maske’ yetkilisi, “Rusya’da Tiyatro Yılı’nın ilan edildiği 2019’da ‘Altın Maske’, İstanbul Tiyatro Festivali ile işbirliğini devam ettiriyor. Yeni projenin posterinde önde gelen Rus tiyatrolarının aynı anda 4 gösterisi yer aldı. Moskova Balesi Tiyatrosu’nun ‘Tüm Yollar Kuzeye Götürür’, Uluslar Tiyatrosu’nun ‘Sirk’ ve ‘İran Konferansı’ ve Yevgeniy Vahtangov Tiyatrosu’nun ‘Yevgeniy Onegin’ adlı gösterileri” dedi ve ekledi: “Festival kapsamında gösterilerin yanı sıra Rus tiyatro sanatına adanan açık konferanslar ve modern dans sınıf çalışmaları düzenlenecek.”

Kültürler Diyaloğu

Festivalin Genel Müdürü Mariya Revyakina ise, “Altın Maske Festivali’nin bu yıl ikinci kez Türk izleyicilerle buluşacağı için mutluyuz. İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali ile işbirliği, Altın Maske’nin coğrafya ve en iyi Rus tiyatro gösterilerini tüm dünyada tanıtılmasını amaçlayan programlarının genişlemesinde önemli bir adım” diye konuştu.

Bu tür projelerin çeşitli ülkelerin arasındaki kültürel diyalogda önemli rol oynadığını söyleyen Revyakina, “Gerçek sanat her zaman ulusal sınırları ve dil engellerini aşacak, sanat doğrudan seyirciyle konuşarak birbirimizi daha iyi tanımamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

23. İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ise festivalin ilk kez 1989’da yapıldığını ve gösterilerin başlangıcından 2006’ya kadar festivalde düzenli olarak Rus tiyatro topluluklarının da yer aldığını aktardı.

“2018’de Altın Maske Festivali ile buluşmamız Rusya ve Rus sahne sanatı dünyası ile ilişkilerde yeni bir çığır açtı” vurgusunu yapan Yılmaz, “İşbirliğimiz bu yıl genişliyor. Bizim dünyamızda uzun vadeli projeler önemli role sahip ve ben, Altın Maske Festivali ile işbirliğimizin çok önemli ve güzel birörnek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda ortak çalışmalarımızı devam ettirebileceğimizi umuyorum” ifadelerini kullandı.