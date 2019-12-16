Tamer Karadağlı: 'Çocuklar Duymasın' dizisi için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruldu

'Çocuklar Duymasın' adlı dizide 'Haluk' karakterini canlandıran Tamer Karadağlı, tekrarları dahil olmak üzere her bölümü 900 ile 3 bin 500 civarı yayınlanan 'Çocuklar Duymasın' dizisi için Guinness'e başvuru yapıldığını söyledi.

Nevşehir Belediyesi tarafından bugün itibarıyla başlayacak olan tiyatro günleri kapsamında ‘Çocuklar Duymasın’ adlı televizyon dizisinin oyuncuları Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Zeyno Günenç’in başrollerini paylaştığı, Ray Cooney’nin yazdığı ve Bora Severcan’ın yönettiği ‘İkinin Biri’ adlı tiyatro oyunu, bu akşam Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Bu akşam sahnelenecek olan tiyatro oyunu öncesinde tiyatro oyuncuları Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

‘Beğenildiği ve sevildiği için yayınlandı’

Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakterini canlandıran Tamer Karadağlı gazetecilerin sorularını yanıtlarken Çocuklar Duymasın dizisinin her bir bölümünün 900 ila 3 bin 500 defa yayınlandığını ve bunun için de Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurulduğunu söyledi.

Karadağlı, “Çocuklar Duymasın dizisi için Guinness'e başvuru yapıldı. Tekrarları ile birlikte dizinin her bir bölümü 900 ile 3 bin 500 civarı yayınlandı. Çocuklar Duymasın dizisi dünyada Guinness Rekorlar Kitabına başvuracak kadar izlendi. Çocuklar Duymasın dizisi başarılı olduğu için sürekli yayınlandı. Başka dizi yok ne yapalım Çocuklar Duymasın dizisinin yayınlayalım değil beğenildiği ve sevildiği için yayınlandı. Çocuklar Duymasın dizinin yeni bölümleri olmayacak. Çünkü yeterince oynadık. Dediğim gibi her bir bölümü tekrarları ile 900 ila 3 bin 500 arasında yayınlandı. Artık tamam” diye konuştu.