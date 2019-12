Narcos: Mexico'nun ikinci sezonu yolda

Pablo Escobar'ın hayatını anlatan ve çok sevilen Narcos dizisi sonrası devam söylentileri çıkmıştı. Tarihsel olaylara dayandığı için devamı konusunda taktik geliştiren Netflix, Meksika Karteli'ni anlatmayı tercih etti ve Narcos: Mexico'yu yayına aldı.

Netflix, 8 bölümlük devam sezonu olacağını daha önce duyurmuştu ve şimdi de ilk detaylar paylaşıldı.

Narcos: Mexico, İngilizce konuşan bir anlatıcının rehberliğinde hikayesini aktarmıştı. Ancak, anlatıcının kimliği son sahneye kadar ortaya çıkmamıştı. DEA ajanı Camarena'nın ölümünden sonra, bir sonraki DEA ajanını oynayan McNairy, Guadaena'ya, Camarena'nın ölümünden sorumlu kişileri bulmak için düzenlenecek Layenda Operasyonu'nu yürütmek üzere geldi.

İlk sezonun son sahnesinde bu detay dış sesle verilmiş, anlatıcı ikinci sezon neler olacağının ipuçlarını vermiş ama McNairy'nin rolü oynayacağı gizli tutulmuştu.

BeyazPerde.com'un aktardığına göre, ikinci sezonda McNairy dışında diziye eklenen diğer oyuncular ise şöyle: Mayra Hermosillo (Falco), Sosie Bacon (Here and Now), Andrés Londoño (Fear the Walking Dead), Alex Knight (Legion), Miguel Rodarte (Time Share), Jesse Garcia (From Dusk Till Dawn: The Series), Matt Biedel (Altered Carbon), Jesus Ochoa (Overboard), Flavio Medina (The House of Flowers), Alberto Zeni (The Noble Family), Jero Medina (Belle de Jour), Jose Julian (The Society), Noé Hernandez (We Are the Flesh) ve Nat Faxon (Family Guy).

Yeni sezon, 13 Şubat 2020 tarihinde, tüm dünyayla aynı anda Netflix Türkiye'de de yayında olacak.