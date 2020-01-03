Dracula geliyor: Korku dolu sahneler yurt dışındaki izleyicileri dehşete düşürdü

Türkiye’de ilk bölümü Netflix’te yarın yayınlanacak, BBC’nin Dracula dizisinin İngiltere’deki izleyicileri, gördükleri korku dolu sahneler karşısında dehşete düştü. Kullanıcıların bazıları da dizinin harika olduğunu ifade etti.

Sherlock dizisinde de aynı ekipte olan Steven Moffat ve Mark Gatiss’in uyarladığı Bram Stoker’ın klasik eseri Dracula, izleyenleri korkuttu.

İngiltere’de yeni yılın ilk gününde yayınlanan bölümde başı kesik rahibe ve kana susamış bebeklerin olduğu sahneler yer alıyor. Dizinin başrolünde izleyici karşısına çıkan isim ise Claes Bang.

Dizi ilk bölümden o kadar korkunç geldi ki, kullanıcılar nasıl uyuyacakları konusunda yakındı.

@Sara_smartsara isimli kullanıcı “@BBCone, şimdi bu gece nasıl uyuyacağım? Dracula korkutucu ama harikaydı. Işıklardan birini açık bırakacağım kesinlikle” ifadelerini kullandı.

@JohnnyCollins25, “Dracula’yı izledikten sonra uyumaya çalışırken ben” mesajıyla birlikte bir görsel paylaştı.

Me trying to sleep after that #Dracula pic.twitter.com/O1FsBcW9E0 — Johnny Collins (@JohnnyCollins25) January 1, 2020

​Birçok kullanıcı, dizinin Stoker’ın eserinin en iyi uyarlaması olduğunu ifade etti.

@illucifer, “BBC’deki Dracula harika! Çok keyifli, görsel olarak muhteşem”, “Nasıl ilerleyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum” gibi sözlerle diziyi değerlendirdi.

Whoa! #Dracula on BBC is great! So entertaining, visually awesome. A real gripping re-imagining, with some truly terrifying effects and some very Christopher Lee throwback moments! Nicely done! Can’t wait to see where this goes. Also Agatha is hilarious. 👏 pic.twitter.com/KrC6GRaSet — Chris 🎬 (@illucifer) January 1, 2020

​@Vasco_09 ise “Beklediğimden daha iyi çıktı” dedi.

​Dizi, Türkiye’de ise yarın Netflix’te gösterime girecek.