Kerem Alışık, İBB'de drama eğitimi verecek

İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün açtığı 'Drama Eğitim Hizmeti Alım İşi' ihalesi sonuçlandı. İhaleyi Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık'a ait 'Alışık Tiyatro Film Reklam San. ve Tic. Ltd.' şirketi kazandı.

Alışık, 24 Temmuz 2020'ye kadar devam edecek olan drama eğitim programı için İBB ile 168 bin 720 TL karşılığında sözleşme imzaladı.

İBB basın danışmanlığı, söz konusu yaratıcı drama eğitimlerinin 7-10 ile 11-13 yaş gruplarındaki çocuklara verileceğini söyledi.

Eğitimin amacı ve kapsamı gereği 9 ilçede 10 ayrı program şeklinde sunulacağını belirten yetkililer, ilgili ilçelerin şunlar olduğunu açıkladı: Güngören, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Bayrampaşa, Pendik, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Ümraniye.

Drama eğitiminin amacı

İBB yetkilileri, amaçlarının drama eğitimi ile dezavantajlı çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi, duygusal ve zihinsel potansiyellerini geliştirerek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Bir yetkili, “Yaratıcı Drama Eğitimi, çok eksenli amaçlara sahip bulunuyor" dedi.

İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM) çatısı altında sunulacak eğitim programının ilk olduğunu belirten yetkililer, şu açıklamada bulundular:

"Drama eğitim programı eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme, çocuklarda dil ve ifade becerilerini arttırmak, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, birlikte çalışma becerileri kazandırmak, muhakeme yeteneklerini geliştirmek, problem çözme becerilerini arttırmak, doğaçlama becerilerini geliştirmek olarak planlanmıştır. Çocukların, günlük yaşamda kolayca kendilerini ifade edebilmelerini ve iletişim becerilerini zenginleştirmeyi amaçlayan proje kapsamında; çocukların empati kurma becerilerini geliştirecek eğitim programları izlenecek."