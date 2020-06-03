3 bin 500 yıllık küvet: Yaz aylarını Sarissa’da geçiren Hitit krallarının duş aldığı düşünülüyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 1992 yılında Malburg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Andras Müler Karpe başkanlığındaki arkeolojik kazıda, Hititlerin Anadolu'daki en büyük kentlerinden biri olan Sarissa ortaya çıkarılmıştı.

3 bin 500 yıllık Sarissa Antik Kenti'nde bulunan birçok eser tarihe ışık tuttu. Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Barış Anlaşması'nın bu kentte yapıldığı anlaşıldı.

Tarihteki en eski küvetlerden biri de bu kazılar sırasında bulundu. 3 bin 500 yıllık kırık küvet parçaları birleştirilerek oluşturulan tarihi küvet Sivas Arkeoloji Müzesi'nde koruma altına alınarak tarihseverlerin ziyaretine sunuldu.

Küvetin bir de imitasyonu yapıldı. Bu imitasyon, kazı çalışmalarına ara verilen Sarissa Antik Kenti'nde sergileniyor. Küvette, yaz aylarını Sarissa’da geçiren Hitit krallarının duş aldığı düşünülüyor.

'O zamanki küvet bugünkünden orijinal'

Başören köyü Akkuzulu mezrası muhtarı Hüseyin Boran, Türkiye’deki en önemli arkeolojik alanlardan birisi olan Sarissa'da bulunan küvetin bugünkülerden orijinal olduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Şu anda Sarissa’dayız. Burası Hititlilerin yerleşim alanı. Çorum Hattuşaş’tan sonra ikinci büyük şehirleri burası. Buralarda tapınakları varmış. Oturdukları yerleşim yerleri varmış. Alman kazıcıya sorduğumda buralar kimseye kalmasın diye kendileri yakmış. Ya da gelen düşmanları yakmıştır. Küvet de var. O zamanki küvet bugünkünden orijinal. Oturma odalarına kanalizasyon sistemi de döşemişler. Bugünkü imkanlar o zamanlar da onlarda olsaymış neler yapmazmışlar ki. Teknoloji o zaman daha iyiymiş."