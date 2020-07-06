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    İstanbul Yeditepe Konserleri'nde sahne alan şarkıcı Alpay: Müzik sektörüne nefes oldu, Erdoğan'a minnettarım

    © Fotoğraf : Twitter
    Kültür & Sanat
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202007061042396485-istanbul-yeditepe-konserlerinde-sahne-alan-sarkici-alpay-muzik-sektorune-nefes-oldu-erdogana/

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri'nde sahne alan şarkıcı Alpay, bu konserlerin müzik sektörüne nefes olduğunu söyledi. Alpay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu söyledi.

    Şarkıcı Alpay, kariyeri ve müzik sektörünün gündeminde olan konulara ilişkin olarak Sabah yazarı Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

    "Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri'nde yer alan sanatçılardan birisiniz. Neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Alpay, "Müzik sektörüne nefes oldu İstanbul Yeditepe Konserleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Sanatı ve sanatçıyı böyle zor bir dönemde yalnız bırakmayıp destek olduğu için. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonu ile düzenlenen etkinliklere katkılarından dolayı Fahrettin Altun'a da teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

    İstanbul Yeditepe Konserleri
    © AA /
    Muazzez Ersoy: İstanbul Yeditepe Konserleri’ni eleştirenler, bu sektördeki emekçilerin bir ailesi olduğunu unutmamalı
    Sohbetin devamında Kalçık'ın yönelttiği sorular ve Alpay'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    'Karalama, takdir et'

    ■ Bu konserler birçok kesim tarafından eleştirilere de maruz kaldı...

    Neyi eleştiriyorlar ki? Müzisyenler salgından dolayı çalışamadılar. Orkestramda çalışan arkadaşım beni arıyor, 'Elektrik faturamı ödeyemiyorum' diyor. Bu konserler sayesinde müzisyenler evlerine ekmek götürüyor, faturalarını ödüyor. '30 milyon TL harcandı' diyorlar, yalan. Karalamak yerine takdir edilmeli. Her yerde 'Hükümet yandaş sanatçılara konserlerde yer veriyor, diğerleri evde oturuyor' diye yazıldı. Ben sola yakın biriyim. Ama net söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konserleri düzenlediği için minnettarım. Kendisinin hep söylediği bir söz vardır; 'İşi ehline teslim edeceksin' diye. Gerçekten de bu işte işi ehline, Polat Yağcı'ya teslim etmiş. Bir iş doğruysa takdir etmek gerekiyor. Erdoğan, sanatçılara çok değer veriyor. Bu zor dönemimizde yanımızda oldu. Çok kıymetli bu benim için. Erdoğan, halkın içinden geliyor. Onların dertlerini iyi biliyor. O yüzden de çok başarılı zaten. Böyle güzel bir organizasyon sadece karalanarak bir yere varılamaz.

    ■ Son günlerde kadına şiddet haberlerine sık sık rastlıyoruz...

    Coşkun Sabah ve Işın Karaca
    © AA /
    Coşkun Sabah ve Işın Karaca İstanbul Yeditepe Konserleri'nde izleyiciyle buluştu
    Kadına şiddet gösteren insan değildir. Ben uzun yıllar karate yapmış biriyim. Eğer yolda kadına veya çocuğa şiddet yapanı görürsem hiç acımam, çok kötü yaparım. Kadına şiddet uygulayan insanları asla affetmemeliyiz, kim olursa olsun. Kim ki 'Ben güçlüyüm' deyip kadına el kaldırırsa, o dünyanın en aşağılık insanıdır. Erkek konum olarak güçlü diye kadına vuramaz, ona eziyet edemez. Onlara dokunan elleri kırmak gerekiyor. Acımamalıyız bunu yapan erkeklere. Mahkemeler kadına, çocuğa ve hayvanlara şiddet gösterenleri en ağır şekilde cezalandırılmalı.

    'CHP kendisine yıllarca oy verenleri bile korumuyor'

    ■ Yeditepe Konserleri'ne yönelik eleştiriler en çok sol kesimden geliyor, özellikle CHP çok eleştirdi, hatta soru önergesi verdi Meclis'te...

    CHP eleştirmekten başka ne yapıyor ki? Kendini hayatı boyunca destekleyen insanları desteklemeyen, onları korumayan bir parti CHP. Bu karantina döneminde sanatçılar için ne yaptı? Güzel işleri karalamak yerine destek olunmalı. CHP, kendine yıllarca oy vermiş insanların sorunlarına çözüm olamamış, onların dertleriyle ilgilenmemiş bir parti, böyle hiçbir yere varamaz.

     

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, AK Parti, nefes, Sanat, Müzik, İstanbul Yeditepe Konserleri, İstanbul, Alpay
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