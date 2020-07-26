Sovyet şarkıcı Vladimir Vısotskiy, İzmir’de anıldı

Rusça Konuşanlar Dostluk ve İşbirliği Derneği (RUSDER) Başkanı Anna Atik, ünlü Sovyet şarkıcı ve oyuncu Vladimir Vısotskiy'in ölümünün 40. yıldönümü vesilesiyle İzmir’de bir anma gecesi düzenlendiğini belirtti.

Etkinliğin organizatörü Anna Atik, Sputnik’e demecinde Sovyet şarkıcı ve oyuncu Vladimir Vısotskiy'in ölümünün 40. yıldönümü vesilesiyle İzmir’de bir anma gecesi düzenlendiğini ifade etti.

Atik, “Vladimir Vısotskiy anma gecesi. Buluşma yeri İzmir” etkinliği kapalı formatta düzenlendi ve derneğin sosyal ağlardaki sayfalarından canlı olarak yayınlandı. Geceye 20 kişi katıldı, canlı yayını Rusya, Türkiye, Ukrayna, Kazakistan, Belarus, Moldova, Özbekistan, Almanya ve diğer ülkelerden izleyenlerin sayısı en yoğun noktada yaklaşık 500 kişiydi. Kentin Rusça konuşan sakinleri tarafından Vısotskiy’in şarkıları ve şiirleri söylendi. Yoğun programına rağmen (Vısotskiy’in oğlu) Nikita Vısotskiy etkinliğe katıldı ve röportaj yapmayı kabul etti” diye konuştu.

Geceye ayrıca tanınmış gazeteci Hakan Aksay ve Vısotskiy’in 110’dan fazla eserini Türkçeye çeviren Doktor Hüseyin Avni Dağlı katıldı.

Sputnik’e konuşan Dağlı, “Vısotskiy’i 90’lı yıllarda Taşkent’te Tıp Enstitüsü’nde okurken tanıdım. Anatomi öğretmenimiz öğrencilere çok iyi davranırdı ve bir gün bizi evine davet etti, eline 7 telli gitar aldı ve Vısotskiy’den birkaç parça söyledi. Onun hakkında daha fazla bilgi edinmek istedim, ilk bilgileri arkadaşlarımda olan eski dergilerden edindim. Plağını satın aldım ve gırtlaktan söylediği sesi beni derinden etkiledi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye Internet geldikten sonra Vısotskiy’in çeşitli video kayıtlarının erişilebilir hale geldiğini anlatan Dağlı, şarkı metinlerini Türkçeye çevirmeye başladığını aktardı:

“Onu çevirmek çok zor. Bir Rus’un neden bahsedildiğini hemen anlayabildiği yerlerde bir yabancının daha fazla harcaması gerekiyordu. Şarkılarının arka planını öğrenmek benim için önemliydi. Söylenmemiş olanı anlamak bilmece çözmek gibidir, olağanüstü bir zihin gerektirir. Birçok şeyi tahmin etmeli, sezgisel olarak anlamalı, çeşitli kaynaklarda araştırmalısınız. Çok kafa yordum, arkadaşlarıma sordum, kitaplarda araştırdım. Çok ilginç bir çalışmaydı.”

Vısotskiy’i Türkiye’de birçok kişinin tanıdığını ve yerel kaynaklarda yayınlanan şarkı çevirilerinin olumlu değerlendirmeler aldığını anlatan Dağlı, şöyle devam etti:

“SSCB’de, Rusya’da, BDT ülkelerinde olan ya da yaşayan Türkler, onun sanatını tanıma şansı buldu. En sevdiğim şarkısının adını veremem, en kısaları dahil hepsi çok güzel. Birkaç satırla kahramanlarının karakterini ve yaşamlarını açabiliyor. Türkiye’de böyle bir tarz yok. Vısotskiy'in şarkılarından SSCB tarihi öğrenilebilir, vatandaşlarının hayatı hakkında çok şey öğrenilebilir ve mizahları anlaşılabilir. O bir okyanus gibi uçsuz bucaksız.”